Казахстанский шахматист Алишер Сулейменов одержал яркую победу на турнире в Индии

Соперниками 25-летнего павлодарца были шесть международных мастеров из Индии, а также три гроссмейстера из других стран — Маэль Бойер и Жозеф Гирель из Франции и парагваец Неурис Дельгадо Рамирес.

Турнир проходил по круговой системе в девять туров с классическим контролем времени — 90 минут на первые 40 ходов плюс 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунда за каждый ход, начиная с первого.

В Казахстанской федерации шахмат рассказали, что Алишер Сулейменов с первых туров держался в группе лидеров и даже единственное поражение в седьмом туре не поколебало его лидирующее положение.

Одержав четыре победы и столько же партий сведя вничью, он набрал шесть очков и на пол-очка опередил ближайших преследователей. Показав турнирный перфоманс 2599, он получил прибавку 11,9 к своему рейтингу.

Напомним, что норму гроссмейстера Алишер Сулейменов выполнил в 2023 году. Тогда же на турнире Qatar Masters Open 2023 во втором туре вынудил сдаться уже на 31-м ходу лучшего шахматиста мира норвежца Магнуса Карлсена, превосходившего его в рейтинге более чем на 300 пунктов (2839 против 2512).

