Казахстанский режиссер Асхат Шманов соединяет сцены Алматы и Лондона

Асхат Шманов из Казахстана — один из тех, для кого национальные границы и географические расстояния все реже определяют профессиональную траекторию. Корреспондент агентства Kazinform узнал, как рождаются его творческие проекты на стыке казахстанского и британского творческого опыта.

Продолжая активно жить и работать между Казахстаном и Великобританией, Асхат Шманов последовательно развивает собственный творческий язык. Его проекты находят искренний отклик у зрителей по обе стороны культурных и языковых границ.

Алматинский фундамент

Профессиональный и творческий фундамент Асхата Шманова закладывался в Алматы. С 2016 по 2021 год важнейшей вехой его жизни и главной экспериментальной площадкой был англоязычный театр KELT (Kazakhstan English Language Theater). Именно здесь он сформировался как сильный артист и почувствовал ритм международной драматургии.

Фото: из личного архива А. Шманова

В 2016 году в проекте «Walk in my shoes» Асхат исполнял глубоко драматический монолог иммигранта в США, обнажая перед зрителем тему поиска себя. В это же время в постановке «Batyr’s journey to the underworld» он раскрылся с совершенно иной стороны, сыграв целую галерею ярких комедийных персонажей. На протяжении нескольких последующих лет Шманов являлся постоянным участником актерского ансамбля «Playback Improvisation Theatre». Это сложный формат импровизационного театра, где актеры мгновенно отыгрывают на сцене личные истории, рассказанные зрителями из зала.

В 2018 году в масштабном комедийном шоу «Razzle Dazzle» Асхат удерживал внимание зала, сыграв в нескольких эксцентричных скетчах. Он поочередно перевоплощался в утонченного учителя танцев, экспрессивного концертного пианиста и чудаковатого отца, переодевшегося в Санта Клауса. В 2021 году вершиной его актерской карьеры в стенах KELT стала главная роль Фрэнсиса в искрометной комедии Майкла Маккивера «Suite Surrender», где Шманов продемонстрировал владение жанром комедии положений.

Фото: из личного архива А. Шманова

Постепенно рамки чисто актерской профессии стали тесны для творческих амбиций Шманова и он перешел к режиссуре. Его полноценным авторским дебютом на сцене театра KELT в 2021 году стал спектакль «La Robot», где Асхат одновременно выступил как автор пьесы и режиссер-постановщик. В том же продуктивном 2021 году Шманов выступил в качестве сорежиссера совместно с Гульжан Тузельбаевой громкой постановки «Spike Heels» по пьесе американского автора Терезы Ребек. Этот спектакль был с успехом показан на сцене знаменитого Orken Theatre.

Лондонский прорыв: законы независимой британской сцены

В последние годы вектор деятельности Асхата Шманова всё чаще смещается в сторону Великобритании. Переезд в Лондон — одну из главных и самых требовательных театральных столиц мира — стал для казахстанского режиссера серьезным вызовом и возможностью применить свой багаж в новом, глобальном культурном контексте.

Результатом этой самостоятельной работы, включая поиск местных театров и актеров, стали два проекта на британской сцене.

В 2025 году состоялась премьера пьесы «Tourist Photo» в лондонском Theatre Deli. Это полностью авторская работа Шманова, написанная и поставленная им в британской столице. В основе сюжета лежит тривиальная бытовая ситуация: турист просит случайного прохожего сфотографировать его на фоне достопримечательности. Однако эта просьба превращается на сцене в комическое противостояние двух совершенно разных мировоззрений. Невинный спор о ракурсе перерастает в экзистенциальную битву за признание, самооценку и уязвленное человеческое самолюбие. История тонко раскрывает нелепое стремление современных людей искать подтверждение собственной значимости даже в самых повседневных обстоятельствах.

Фото: из личного архива А. Шманова

Совсем недавно в Лондоне была презентована постановка по пьесе американского драматурга Уильяма Мастросимоне «Precipice» в другом лондонском театре Etcetera Theatre в Camden Town. В этом проекте Шманов сосредоточился исключительно на режиссерской работе. Ему удалось собрать сильную команду профессиональных лондонских актеров, среди которых главные роли исполнили Джо Стасси (Joe Stassi) и Нейла Масоле (Neila Masole).

Философия метода: «Show, don’t tell» и укрощение собственного эго

Режиссерский манифест Асхата Шманова строится на принципах глубокого взаимного уважения внутри группы, доверия к актеру и умения подчинять личные амбиции общему результату. Он далек от авторитарного стиля режиссуры:

— У меня обычно есть четкое видение того, что я хочу увидеть, но я всегда открыт к предложениям со стороны актеров. Я считаю, что неправильно быть зацикленным на одной идее, так как по мере работы над пьесой очень часто открываются новые интересные возможности по раскрытию сюжета или персонажей, поэтому, как мне кажется, нужно быть открытым для таких возможностей. Я верю, что любое театральное представление — это создание не одного автора, а целого коллектива. И нужно уметь усмирять внутри свое эго и быть готовым отказаться даже от своих лучших идей во имя большей цели. Например, бывает, что какая-то сцена хорошо работает в моменте, но абсолютно не вписывается в общую картину, — рассказал Асхат Шманов.

Особое место в его методе занимает живая репетиционная работа. Для Асхата текст на бумаге оживает только тогда, когда подключается актерская психология:

— Мне очень нравится в первую очередь работать с актерами. Очень часто я замечаю, что хорошие актеры превносят в игру и сцены такие интересные моменты, о которых я сам не подозревал. В этот момент происходит магия для всех, кто работает, — пояснил режиссер.

Главный визуальный и концептуальный маркер режиссуры Шманова — это художественный принцип «Show, don’t tell» (Показывай, а не рассказывай).

— Зачастую мы говорим об одних вещах, но хотим или делаем совсем другое. На этом контрасте я люблю создавать интересные моменты, — делится профессиональным секретом молодой режиссер.

Поскольку для Шманова театр — это визуальная, чувственная и пространственная форма искусства, он уделяет колоссальное внимание сценографии, световой партитуре и звуковому оформлению своих спектаклей. Световые решения в его постановках работают как мощный психологический инструмент, многократно усиливающий атмосферу мизансцены. То же касается и музыки. Так, для своего алматинского спектакля «La Robot» Асхат Шманов организовал плотное творческое сотрудничество с казахстанским композитором Марией Исмаиловой. Она написала для пьесы эксклюзивную, очень красивую и глубокую музыку, которая идеально подчеркнула футуристическую атмосферу постановки.

Источники вдохновения и анатомия комедийного почерка

Когда заходит речь об истоках его режиссерского видения, Асхат Шманов выделяет две ключевые фигуры, сформировавшие его вкус. Первым вдохновителем для него является гениальный Чарли Чаплин.

— Меня очень вдохновляют работы Чарли Чаплина. Так как начинал он именно с театра, то его фильмы — по сути кино-театральные постановки. Все его сцены сняты и поставлены в реальном времени, то есть без монтажных склеек. Это удивительно, как он работал с актерами, ритмом внутри сцены, — пояснил казахстанец.

Вторым важнейшим ментором в своей жизни Асхат называет Лору Пачини — опытнейшего режиссера, которая поставила множество знаковых спектаклей в театре KELT. При этом Асхат подчеркивает, что сознательно избегает слепого копирования.

— Я бы сказал, что я не стараюсь кому-то подражать или быть кем-то. Я стараюсь быть самим собой и показывать себя в моем творчестве. Очень часто люди мне говорят, что видят меня в моих работах, можно сказать, какой-то почерк. Но я о нем стараюсь не задумываться, — пояснил режиссер.

Жанровый приоритет Асхата Шманова определен четко и бесповоротно — это умная, тонкая комедия. Режиссер откровенно признается, что предпочитает комедийный стиль.

— Это то, что у меня получается лучше всего, так как я люблю смешить людей по жизни и в своем творчестве. Когда я пишу пьесы, то всегда думаю над моментами, где люди будут смеяться, и часто у меня получается это предугадать, — сказал Асхат Шманов.

Корень всего его творчества кроется в одном приеме: персонажи Шманова регулярно оказываются в максимально нетипичных, странных и абсурдных для себя жизненных ситуациях. Именно этот зазор между привычным поведением и непривычными обстоятельствами заставляет зрителя смеяться. Автор принципиально не ищет дешевого юмора. В его мирах комедия рождается органически, благодаря легкой абсурдности ситуации и искренней реакции героя на происходящее. Комический эффект усиливается реакцией самого мира на персонажа, который со стороны действует нелогично, но внутренне абсолютно понятен для самого себя.

Одной из особенностей творческого метода Шманова является использование юмора как инструмента наблюдения за человеческим поведением. В центре его внимания часто оказываются люди, оказавшиеся в необычных обстоятельствах или столкнувшиеся с неожиданной точкой зрения. Комический эффект возникает из столкновения характеров, излишней серьезности персонажей или их неспособности увидеть ситуацию со стороны. Даже самые неожиданные и гротескные моменты в его пьесах обычно вырастают из вполне узнаваемых человеческих слабостей и противоречий.