Казахстанский проект Stopfake.kz опроверг 2000 фейковых заявлений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский проект Stopfake.kz за полтора года опроверг 2000 фейковых заявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook-аккаунт Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан.

«В 2021 году сайт Stopfake.kz, созданный МИОР РК, продолжил работу по повышению медиаграмотности читательской аудитории и опроверг почти 900 фейковых сообщений, которые были распространены в информационном поле Казахстана. В целом, за полтора года существования сайта, с июля 2020 года опровергнуто около 2 000 фейков как на казахском, так и на русском языках. Можно отметить, что в результате работы сайта StopFake были остановлены вирусные рассылки о карантинных ограничениях, заблуждения об опасности вакцинации против COVID-19, дезинформация о Парламентских выборах 2021 и др. Ведется постоянный мониторинг социальных сетей и мессенджеров. Помимо этого, на ресурсе выходили экспертные интервью, в которых объяснялись те или иные рассылки с научной точки зрения.

Проект Stopfake.kz работает по принципу «Медиа для Медиа», ежедневно материалы с сайта цитируют крупные издания Казахстана, а также зарубежные информационные ресурсы.

Кроме двуязычных материалов на сайте, статьи распространяются в пабликах социальных сетей. На текущее время контент проекта был просмотрен более семи миллионов раз на различных платформах.