Казахстанский пловец Адильбек Мусин пробился в финал на Универсиаде в Чэнду

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – По итогам предварительных заплывов казахстанец Адильбек Мусин преодолел дистанцию 100 метров баттерфляем с результатом 52,34 секунды и пробился в финал на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Всего в финале на дистанции 100 м баттерфляем выступят 8 спортсменов. Финал в этой дисциплине пройдет в воскресенье, 6 августа в водном центре Dong’an Lake в Чэнду (провинция Сычуань, КНР), начало в 18:51 по пекинскому времени.

Ранее Адильбек Мусин на чемпионате мира по водным видам спорта в японском Фукуока в квалификационном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем установил рекорд Казахстана, проплыв с результатом 51,68 секунды.

По состоянию на 12:00 ч (по местному времени) 6 августа Казахстан занимает 19-е место в медальном зачете. В активе сборной Казахстана – 19 медалей: две золотые, семь серебряных и 10 бронзовых. Лидером медального зачета является КНР (141 медаль: 78 золотых, 33 серебряных и 30 бронзовых). На втором месте – Япония (74: 19-24-31), на третьем – Южная Корея (50:17-15-18).

Ранее казахстанские прыгуньи Надежда Дубовицкая и Кристина Овчинникова вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту.