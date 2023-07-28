Адильбек Мусин с рекордом Казахстана вышел в полуфинал ЧМ по плаванию

ФУКУОКА. КАЗИНФОРМ - В японском городе Фукуока продолжается чемпионат мира по водным видам спорта, в котором принимают участие казахстанские спортсмены. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

По итогам утренних предварительных заплывов казахстанец Адильбек Мусин преодолел дистанцию 100 метров баттерфляем с результатом 51,68 секунды и, заняв 14-е место, квалифицировался в полуфинал чемпионата мира.

«С этим результатом Адильбек установил новый рекорд Казахстана, и остановился всего в одной сотой доле секунды от отборочного норматива»А«, который дает автоматическую квалификацию на Олимпийские игры Париж-2024. Адильбек планомерно обновляет рекорды Казахстана, целенаправленно идет к своей цели. Впереди еще полуфинальные и финальные заплывы в данной дисциплине, поэтому есть еще возможность улучшить результат и мы желаем Адильбеку удачи и победного настроя», - прокомментировал выступление Мусина олимпийский чемпион Дмитрий Баландин - тренер-консультант национальной сборной команды Республики Казахстан.

Представительница женского отечественного плавания Диана Тасжанова установила новый рекорд Казахстана на дистанции 800 метров вольным стилем, который принадлежал Марине Уфимцевой и держался с 1983 года. Диана преодолела дистанцию в предварительном заплыве за 8:51,46 сек, показав 30-й результат.

«В нашей сборной команде по плаванию прошло обновление, и сейчас Адильбек Мусин, в недавнем прошлом юный пловец, уже является лидером отечественной сборной. В команде появились талантливые девочки, одна из них Диана Тасжанова, которая сегодня обновила рекорд 1983 года. Это говорит о том, что работа, проведенная в предыдущие годы, дает результат, развитие идет.

Необходимо отметить, что основой всего является детско-юношеский спорт и нашей главной задачей является развитие базы для обеспечения максимального охвата детей занятиями спортом, тогда у нас появится еще больше звезд и мы сможем полноценно, большой командой выступать на международных соревнованиях и конкурировать с мировыми лидерами. Главным стартом этого года для нас являются Азиатские игры. Команда готовится и показывает хорошую динамику результатов, мы продолжаем планомерную работу, ждем успехов и надеемся на высокие достижения наших пловцов на Азиатских играх», - сказал президент Федерации водных видов спорта Андрей Крюков.