10 Июля 2022 09:46

Казахстанский павильон награжден Золотым знаком ВДНХ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Павильон «Казахстан» награжден Золотым знаком ВДНХ за вклад в реставрацию и активную интеграцию в событийную повестку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественная церемония состоялось в субботу в рамках проводимого фестиваля национального гостеприимства «Дружба народов». Генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров вручил Золотой знак руководителю Торгово-выставочного павильона «Казахстан» Тамаре Бабаковой.

Он отметил, что «современное прочтение выставки невозможно представить без национальных доминант, которые расположены на главной аллее. Сегодня они пользуются большой востребованностью у гостей столицы и выставки».

С. Шогуров добавил, что награждение коллективов выставки проводится впервые с советского времени. «Мы решили не рвать эту традицию и учредили Золотой знак ВДНХ, который сегодня вручаем национальным павильонам», - сказал он.

«Мы открылись не так давно. Но это только начало нашего пути. Мы обязательно будем работать на имидж нашей республики и развивать площадку ВДНХ», - сказала Т. Бабакова на получении награды.

В беседе с представителями СМИ она рассказала, что день за днем павильон посещает все больше гостей. В будние дни – порядка 3-6 тыс. человек и в разы больше на выходные и праздники.

«На 9 мая, это был практически рекорд всех павильонов на ВДНХ, нас посетили 32 тыс. гостей. Сегодня в день национального гостеприимства и дружбы народов, мы ожидаем 35-40 тыс. посетителей», - отметила Т. Бабакова.

«Люди идут не только посмотреть экспозиции, но и отведать блюда национальной кухни, принять участие в наших мастер-классах, узнать новое о нашей стране. Например, сегодня мы проводим показ мод, где будут участвовать представители из Кыргызстана, Армении, Молдовы и нашей республики», - сообщила она.

Одним из ожидаемых событий жизни павильона станет открытие в августе этого года торговой площадки, где будет представлен широкий ассортимент товаров пищевой и легкой промышленности от отечественных производителей.

Побывавший в национальном павильоне заместитель руководителя департамента стратегического развития и управления территорией ВДНХ Игнат Жолобов рассказал, что «Казахстан» - это один из главных центральных павильонов на выставке.

«Сегодня – это многофункциональный комплекс, интересные экспозиции, большое количество посетителей и одно из центральных мест вечернего времени из-за уникальной архитектурной подсветки здания», - отметил он.

В день праздника в павильоне «Казахстан» проведены мастер-классы по войлоку и изготовлению сувениров, национальной игре «Тоғыз құмалақ» и казахскому прикладному искусству. Состоялся открытый урок-знакомство с казахским языком и показ фильма «Томирис».