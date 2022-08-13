13 Августа 2022 12:08

Казахстанский павильон на ВДНХ завоевал очередную престижную награду

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Павильон «Казахстан» на ВДНХ стал победителем московского конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Награда присуждена в номинации «Реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования».

Конкурс проводится Департаментом градостроительной политики Москвы с 2000 года и считается одной из самых престижных профессиональных премий столицы. Церемония награждения состоялась в минувшую пятницу, по традиции, в канун Дня строителя.

В этот раз к конкурсу были допущены 107 проектов, введенных в эксплуатацию в 2021 году. Участники были представлены в 12 номинациях, охватывающих основные строительные направления: от строительства жилых домов и медицинских и образовательных учреждений до объектов улично-дорожной сети, метрополитена, реставрации и приспособлении объектов культурного наследия для современного использования. Победителей определил экспертный совет, в который вошли ключевые профессионалы отрасли и представители городской конкурсной комиссии.

Павильон «Казахстан» на ВДНХ открылся в конце 2021 года после масштабной реставрации, в ходе которой ему был возвращен исторический облик середины ХХ века. В декабре он стал лауреатом конкурса «Московская реставрация – 2021» правительства Москвы, а в июле был удостоен Золотого знака ВДНХ за вклад в реставрацию и активную интеграцию в событийную повестку.