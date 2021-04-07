Казахстанский палуан побил очередной мировой рекорд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мировой рекордсмен по силовым номерам из Казахстана Сергей Цырульников побил мировой рекорд по разгибанию калиброванных подков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанский союз спортсменов.

«Данное достижение – еще один шанс обратить внимание нашей молодежи на нашу историю, на нашу богатейшую силовую культуру, которую прославляли такие палуаны как Кажымукан Мунайтпасов, Балуан Шолак и другие. Мы должны воспитывать молодое поколение на нашей истории, на истории наших палуанов, с кодексом батырства, честности и силы. Алга Казахстан», - сказал Сергей Цырульников после рекорда.

Предыдущий рекорд был установлен спортсменом из Литвы – он равнялся 2 согнутым подковам за минуту, а в этот раз Сергею Цырульникову удалось согнуть 4 подковы за 37 секунд.

Рекорд спортсмена был зафиксирован, и официально утвержден офицером регистрации книги рекордов Гиннесса в Казахстане.

«Мы специально проверили – данные металлические подковы изготовлены из закаленного металла, выдерживают нагрузку около 940 килограмм. Это не привычные нам подковы – их изготавливают в Нидерландах, и они по праву считаются самыми прочными в мире. Уникальность именно в этом», - отметил представитель книги рекордов Куандык Кудайбергенов.