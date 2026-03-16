РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:41, 16 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанский опыт борьбы с теневой экономикой представили в Ташкенте

    В Ташкенте состоялся III Форум руководителей налоговых ведомств стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии. Ключевой темой обсуждения стала борьба с теневой экономикой, передает агентство Kazinform со ссылкой на КГД МФ РК.

    Фото: KГД

    Мероприятие было организовано Международным валютным фондом (МВФ) совместно с Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан.

    В рамках форума Казахстан представил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Сеилжан Ахметов. Он выступил с докладом, в котором подробно рассказал об опыте Казахстана в противодействии теневой экономике.

    Сеилжан Ахметов подчеркнул, что главными инструментами в этой работе выступают масштабная цифровизация налогового администрирования и создание максимально комфортных, прозрачных условий для добросовестных налогоплательщиков.

    Ранее сообщалось, что цифровую платформу аналитики данных для борьбы с теневой экономикой создадут в Казахстане.

    Теги:
    Ташкент Узбекистан КГД Налоги Экономика Цифровизация
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают