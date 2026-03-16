Казахстанский опыт борьбы с теневой экономикой представили в Ташкенте
В Ташкенте состоялся III Форум руководителей налоговых ведомств стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии. Ключевой темой обсуждения стала борьба с теневой экономикой, передает агентство Kazinform со ссылкой на КГД МФ РК.
Мероприятие было организовано Международным валютным фондом (МВФ) совместно с Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан.
В рамках форума Казахстан представил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Сеилжан Ахметов. Он выступил с докладом, в котором подробно рассказал об опыте Казахстана в противодействии теневой экономике.
Сеилжан Ахметов подчеркнул, что главными инструментами в этой работе выступают масштабная цифровизация налогового администрирования и создание максимально комфортных, прозрачных условий для добросовестных налогоплательщиков.
Ранее сообщалось, что цифровую платформу аналитики данных для борьбы с теневой экономикой создадут в Казахстане.