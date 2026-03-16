Казахстанский опыт борьбы с теневой экономикой представили в Ташкенте

Мероприятие было организовано Международным валютным фондом (МВФ) совместно с Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан.

В рамках форума Казахстан представил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Сеилжан Ахметов. Он выступил с докладом, в котором подробно рассказал об опыте Казахстана в противодействии теневой экономике.

Сеилжан Ахметов подчеркнул, что главными инструментами в этой работе выступают масштабная цифровизация налогового администрирования и создание максимально комфортных, прозрачных условий для добросовестных налогоплательщиков.

