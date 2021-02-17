Казахстанский нокаутер сразится с экс-соперником Головкина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Али Балоев (10-0. 7 KO) сразится с бывшим соперником Геннадия Головкина - россиянином Денисом Царюком (12-4, 10 KO) в Алматы. Встреча запланирована на 27 февраля в рамках турнира MTK Fight Night. Об этом сообщили в казахстанской комиссии профессионального бокса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свой предыддущий поединок на профи-ринге Балоев провел 23 августа прошлого года. Он одержал победу по очкам над белорусом Юрием Быховцевым. Его соперник Денис Царюк потерпел четыре поражений кряду. В сентябре 2005 года в финале турнира «Янтарные перчатки» в Калининграде он боксировал против Геннадия Головкина, и уступил ему во втором раунде.

Царюк дебютировал в профессионалах в июне 2011 года. За 10-летнюю карьеру он провел 16 поединков, в 12 из них одержал победу.

Сообщается, что в этот вечер, 27 февраля, на ринге выступят еще несколько казахстанцев: Абай Толеш (6-1, 4КО), Талгат Шайкен (3-0, 2 КО), Нурбол Султанбай (4-0, 1КО) и Нуржан Макашбаев.

Также зрителей ждут два титульных поединка. В со-главном поединке Нуртас Ажбенов и россиянин Евгений Смирнов разыграют вакантный пояс WBC ASIA Continental в легком весе до 61 кг. А в главном бою капитан национальной сборной Казахстана, двукратный финалист чемпионатов мира и Азии Камшыбек Кункабаев (2-0, 2КО) сразится за свой первый титул уже в профессионалах – за пояс WBO ASIA PACIFIC в тяжелом весе против британца Стивена Уорда.