Казахстанский мальчик Али встретился с Криштиану Роналду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Али Турганбеков, родившийся без ног, встретился со звездой мирового футбола Криштиану Роналду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Али и Роналду поиграли в мяч, сделали совместное фото. Видео и фото в своем Instagram опубликовал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

«Вот почему ты лучший в мире... Спасибо большое, Криштиану. Ты делаешь моего брата счастливым», - написал Хабиб под постом.

На странице мальчика в Instagram можно увидеть более расширенное видео, где Роналду расписывается на мяче для Али, а также фото, где Али дарит португальцу казахстанский шоколад.

Отметим, недавно Хабиб Нурмагомедов и Али встретились в Алматы. Тогда мальчик подарил ему мяч с автографами игроков PSG.

До этого казахстанец встречался с легендами футбола - бразильцами Кафу, Хулио Сезар, Бебето, а также с испанцем Хави, который заговорил на казахском .

Напомним, Али встречался со многими знаменитыми и легендарными футболистами: Месси , Андреем Шевченко , Неймаром, Киллианом Мбаппе, Эдинсоном Кавани , Диего Марадоной , игроками Ливерпуля - Мохаммедом Салахом, Роберто Фирмино, главным тренером клуба Юргеном Клоппом, а также своим кумиром - Ником Вуйчичем . Он также вручил Суперкубок УЕФА игрокам Ливерпуля.

Добавим, в сентябре 2017 года мама Али рассказала о том, какой тернистый путь пришлось пройти ей и ее семье. После рождения сына Акмарал уговаривали отказаться от него даже родственники. Когда мальчик подрос, многие школы не хотели его принимать. В итоге мальчик попал в столичную школу для одаренных детей «Нурорда», где учится и по сей день.