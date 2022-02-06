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Казахстанский лыжник Виталий Пухкало финишировал 32-м в скиатлоне на Олимпиаде-2022
6 Февраля 2022 15:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский лыжник Виталий Пухкало финишировал 32-м в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Евгений Величко не смог завершить лыжную гонку, передает МИА «Казинформ».
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В скиатлоне лыжники преодолевают первые 15 км классическим стилем, а вторые 15 км – свободным. Виталий Пухкало из Казахстана финишировал 32-м, Евгений Величко не смог завершить дистанцию.
Российский лыжник Александр Большунов занял первое золото в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль Олимпиады в Пекине. На втором месте – россиянин Денис Спицов, на третьем – финн Ийво Нисканен.
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