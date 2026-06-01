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    Казахстанский лучник Ильфат Абдуллин стал победителем международного турнира в Словении

    Казахстанский стрелок Ильфат Абдуллин стал победителем международного турнира Veronica’s Cup, который состоялся в словенском Камнике, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Ильфат Абдуллин
    Фото: НОК РК

    В финале соревнований по стрельбе из классического лука среди мужчин Ильфат Абдуллин одержал победу над представителем Индии Сачином Гуптой и завоевал золотую медаль.

    В свою очередь, женская сборная Казахстана по стрельбе из блочного лука стала бронзовым призером командного турнира. Честь страны защищали Виктория Лян, Роксана Юнусова и Адель Жексенбинова. В матче за третье место казахстанки оказались сильнее команды Люксембурга.

    Отметим, в этом году в традиционном турнире приняли участие более 330 лучников почти из 30 стран. Накануне казахстанские спортсмены также завоевали несколько наград в возрастных категориях U18 и U21. Благодаря этим результатам сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете, уступив лишь команде Италии.

    Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала три золота на этапе Кубка Азии.

     

    Спорт спортсмены Казахстана Словения Стрельба из лука
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор