Казахстанский лучник Ильфат Абдуллин стал победителем международного турнира в Словении

Казахстанский стрелок Ильфат Абдуллин стал победителем международного турнира Veronica’s Cup, который состоялся в словенском Камнике, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В финале соревнований по стрельбе из классического лука среди мужчин Ильфат Абдуллин одержал победу над представителем Индии Сачином Гуптой и завоевал золотую медаль.

В свою очередь, женская сборная Казахстана по стрельбе из блочного лука стала бронзовым призером командного турнира. Честь страны защищали Виктория Лян, Роксана Юнусова и Адель Жексенбинова. В матче за третье место казахстанки оказались сильнее команды Люксембурга.

Отметим, в этом году в традиционном турнире приняли участие более 330 лучников почти из 30 стран. Накануне казахстанские спортсмены также завоевали несколько наград в возрастных категориях U18 и U21. Благодаря этим результатам сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете, уступив лишь команде Италии.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала три золота на этапе Кубка Азии.