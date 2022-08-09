9 Августа 2022 10:29

Казахстанский легкоатлет установил рекорд страны в беге на 400 метров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский легкоатлет Михаил Литвин установил рекорд страны в беге на 400 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Спортсмен принимает участие в Играх исламской солидарности, которые проходят в Турции. В предварительном забеге Литвин преодолел 400 метров за 44.94 секунды. Данный результат стал новым высшим достижением Казахстана.

Спортсмен превзошел собственный рекорд, который был равен 45.25.

Фото: olympic.kz







