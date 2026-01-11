РУ
    13:22, 11 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанский киберспортсмен получил престижную награду HLTV

    Казахстанский киберспортсмен Данил «molodoy» Голубенко стал обладателем престижной награды Rookie of the Year на церемонии HLTV Awards, которая прошла в Белграде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: danil.molodoy_ / instagram

    Об сообщает официальный портал HLTV Awards.

    Игрок команды FURIA опередил в голосовании представителей из России и Косово.

    Для казахстанца Данила Голубенко 2025 год стал по-настоящему прорывным. После подписания контракта с FURIA в апреле он быстро закрепился в составе и по итогам года показал средний рейтинг 1,17 (1,14 в составе FURIA). Вместе с командой казахстанский AWP-снайпер выиграл сразу несколько крупных турниров: FISSURE Playground 2, Thunderpick World Championship, IEM Chengdu и BLAST Rivals S2.

    п
    Фото: danil.molodoy_ / instagram

    Кроме того, он был признан MVP на FISSURE Playground 2 и IEM Chengdu, получил награды EVP на IEM Cologne и Thunderpick World Championship, а также занял 6-е место в рейтинге Top 20 игроков года по версии HLTV.

    Победа Данила Голубенко стала значимым событием для казахстанского киберспорта и еще раз подчеркнула высокий уровень отечественных игроков на международной арене.

    О том, почему у Казахстана есть шансы стать киберспортивным хабом на мировой арене, можно прочитать здесь.

    Спорт Казахстанцы Киберспорт
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
