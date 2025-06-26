Казахстан имеет все шансы стать киберспортивным хабом региона – эксперт

— У наших спортсменов ведь уже довольно богатая история достижений в киберспорте, еще до олимпийских игр?

— Вы правы. Киберспорт в Казахстане развивался еще с начала 2000-х: в 2006–2007 годах наши ребята очень хорошо играли, выступали на соревнованиях. Алматы, можно было бы даже назвать столицей киберспорта.

Но главное событие, перевернувшее мир киберспорта в Казахстане, произошло в 2017 году: все мы помним победу сборной Gambit Esports, в составе которой было три казахстанца, на турнире PGL Major Krakow. Именно та победа положила начало такому большому движению, благодаря чему, скорее всего, и появилась в нашей стране Федерация киберспорта. Мы продолжили развивать индустрию, популяризировать киберспорт, взращивать новых чемпионов и после.

В 2022 году наши ребята выиграли золотые медали по дисциплине PUBG Mobile в турнире International Sports Federation. У нас в целом по стране очень много игроков в этой дисциплине. Может быть, они не занимаются этим профессионально, но очень увлекаются. В 2023 году в Эр-Рияде национальная сборная по Dota 2 тоже выиграла золото в турнире Global Esports Championship.

Кроме того, впервые в истории в 2023 году в рамках Азиады в Ханчжоу киберспорт был в медальном зачете. Наши ребята поехали семью составами по семи дисциплинам, делегацией от Казахстана из 37 человек.

Фото из личного архива Ержана Шакеева

— Какие киберспортивные дисциплины сегодня популярны в Казахстане?

— Игры делятся на три типа: на ПК, приставках и мобильные. Самые популярные у нас — классическое двоеборье Counter-Strike 2 и Dota 2, из мобильных — PUBG Mobile с Mobile Legends. Соответственно, в этих дисциплинах и достижений больше.

Недавний пример: в мае в Астане проходил чемпионат PGL. Туда приезжали 16 лучших коллективов мира. В их составе начали «светиться» казахстанские игроки, и продолжают успешно там выступать. Наши ребята: Данил с ником «Молодой», к примеру, сейчас играет в составе Furia, Icey — в составе Virtus.pro, Khan — в составе Nemiga. То есть это уже новое поколение, им 19-20 лет, и они показывают очень высокий результат в зарубежных командах.

— Скоро пройдут олимпийские киберспортивные игры. Это значит, что киберспорт официально признали?

— Не совсем. Здесь важно понимать, что Олимпийские киберспортивные игры будут отдельные. То есть киберспорт еще официально не входит в состав олимпийских видов спорта, но рассматривается как один из наиболее потенциальных для включения в перечень. На самом деле это олимпийским играм киберспорт очень сильно нужен, а киберспорт и без них хорошо развивается.

Но очень интересно посмотреть, как будут проходить эти олимпийские игры в Саудовской Аравии в первый раз. Сейчас там постоянно проводятся различные масштабные международные киберспортивные игры. И уровень подготовки, организации, я бы сказал, очень высокий. Уверен, олимпийские игры тоже пройдут на достаточно высоком уровне.

— Кого мы можем выставить на играх?

— Анонса о том, по каким дисциплинам будут проводиться олимпийские игры, еще не было. Но я более чем уверен, что, как только будет объявлено, мы найдем хороших игроков в стране. Казахстан в принципе богат на талантливых игроков. Это показывает и время, и практика, и наши результаты: каждый год стабильно ребята возвращаются с международных турниров с золотой медалью по какой-нибудь дисциплине. Есть ребята, показывающие достаточно высокие результаты в составе зарубежных команд, их тоже можно будет пригласить в состав сборной.

Фото из личного архива Ержана Шакеева

— Ваш прогноз: какие дисциплины должны обязательно быть на Олимпийских играх?

— Уверен, что будет симулятор футбола — E-football или FIFA. По ней у нас, кстати, есть четырехкратные, пятикратные чемпионы республики. Это очень сильные ребята.

Наверняка будет Dota 2, по ней у нас свежий результат есть — победа в 2023 году. Думаю, на олимпийских играх ребята и в этой дисциплине смогут себя проявить. Если добавят Counter-Strike — здесь игроков гораздо больше. Так что мы точно не останемся в стороне от олимпийских игр по киберспорту и от медалей.

— А каковы наши шансы на заветные медали?

— Это же спорт. Прогнозировать результаты трудно, но надежда есть. Готовиться будем, потому что в мире-то ребята тоже очень сильные. Я бы не сказал, что на текущий момент Казахстан на лидирующих позициях. Нам еще есть куда расти. Инфраструктуру надо развивать, в регионах в том числе.

В целом, если просто следовать нашему плану развития, то на все международные турниры и олимпийские игры по киберспорту мы можем показывать стабильно хорошие результаты, надеяться на победу. Наши ребята умеют побеждать. Для них это не что-то новое или невозможное. Они это уже делали. Так что это дело времени и подготовки.

— Кто наши главные конкуренты?

— Китай лидирует по одним, Европа — по другим дисциплинам. Если рассмотреть картину всецело, то очень сильно в этом направлении развиваются как раз европейские страны, Китай, Корея, Северная Америка. Они далеко впереди. Но не настолько далеко, что недостижимо. Мы можем еще нагнать, наверстать. Наши ребята порой вытворяют невозможное, стараются и добиваются высоких результатов.

— А что нам нужно, чтобы «нагнать»?

— В первую очередь, конечно, финансирование. Сегодня в стране очень мало именно казахстанских команд. Сама Федерация киберспорта существует и проводит все мероприятия, турниры на спонсорские деньги, без привлечения государственных средств.

Мы не как другие виды спорта, хотя киберспорт в Казахстане — признанный вид спорта, есть письмо признания Национальным олимпийским комитетом. В этой связи первые олимпийские игры по киберспорту — наш шанс, что в скором времени киберспорт все-таки добавят в олимпийские виды спорта, и внимания от государства будет намного больше.

К примеру, в 2026 году в Астане по поручению Президента пройдут Игры будущего — масштабное мультиспортивное мероприятие. Более 2000 участников, все спортивные комплексы будут задействованы. К ним мы тоже готовимся.

— Киберспорт не традиционный вид спорта. Как вообще тренируются киберспортсмены? Кто их готовит?

— Вы правильно заметили. Это тоже спорт, здесь тоже люди соревнуются, тоже есть медали, призы, звания, призовые. Но в качестве подготовки нам не нужно сооружать стадионы или строить спортивные поля. Ребята могут из дома готовиться, играть, соревноваться и добиваться успехов. В эру онлайна киберспорт вышел на лидирующие позиции.

У нас есть квалифицированные тренера из Казахстана, признанные в мире. Это бывшие профессиональные игроки, которые решили поменять сферу деятельности и делиться опытом с молодыми ребятами, показать им на практике, как можно побеждать. Но индустрию надо развивать, потому что два-три тренера на всю страну — это очень мало.

— Как обстоят дела в регионах? Ведь не только в больших городах рождаются киберзвезды?

— Ежегодно в Федерации киберспорта проводится Кубок Республики Казахстан, в котором могут участвовать ребята из любой точки страны. Там есть и онлайн и оффлайн-этап. Если в онлайне игрок смог добиться хорошего результата, мы приглашаем на финалы в Алматы, в Астану, оплачиваем перелет, проживание, питание. То есть социальный лифт в киберспорте присутствует, и он довольно очевидный.

Есть прекрасный пример: Данил «Молодой» играл в лиге, которую организовывала Федерация Киберспорта Казахстана. Это онлайн-лига между городами. Каждый игрок представлял свой город. Данил отличился. Его заметили, и сейчас он играет в Бразилии.

— Каков ваш прогноз развития киберспорта в Казахстане на ближайшие 5-10 лет?

— На ближайшие 5 лет у нас есть план, и если просто следовать этому плану, Казахстан очень легко выйдет на лидирующие позиции. Регионы получат должное внимание, появятся профессиональные кадры, судьи, тренера и психологи.

Киберспорт — молодой вид спорта, поэтому здесь тоже нужно развивать смежные области: не только спортсменов, но и профессионалов, которые работают с спортсменами. И в нашей стратегии это есть.

В Астане открывалась Академия киберспорта, где можно было приходить, тренироваться, обучаться. Там обучались и стримеры, и аналитики, и комментаторы, и тренеры.

Больше уделять внимание работе с киберспортсменами начали психологи. Это важно, так как у классического спортсмена нагрузка идет больше физическая, а у киберспортсмена — ментальная. Поэтому работа с психологом очень важна.

Говоря про развитие и прогнозы на будущее, сейчас ребята стабильно выступают, но пока очень мало казахстанских организаций. Им нужно просто помочь, чтобы они развивались и тренировались. Надо, чтобы спонсоры и государство больше внимания уделяли киберспорту. И благодаря их вниманию, помощи, я уверен, хоть мы уже сейчас почти занимаем лидирующие позиции в Центральной Азии, в ближайшие 5-10 лет можно легко замахнуться на СНГ, стать киберспортивным хабом, где ребята смогут тренироваться и добиваться высоких результатов.

Ранее мы писали о вызовах, стоящих перед киберспортом в Казахстане.