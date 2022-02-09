Казахстанский Кабмин ожидает кропотливая работа по ускорению экономического роста - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский Кабинет министров ожидает сложная и кропотливая работа по ускорению экономического роста и повышению доходов населения. Таким мнением поделился эксперт Института мировой экономики и политики Жумабек Сарабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Судя по результатам расширенного заседания Правительства Казахстана под председательством Касым-Жомарта Токаева, казахстанский Кабмин ожидает сложная и кропотливая работа по ускорению экономического роста и повышению доходов населения. За этой работой будет строгий контроль со стороны Президента, но вместе с тем будет оказана вся необходимая политическая поддержка Акорды для выполнения поставленных задач. В целом можно сказать, что основной акцент в рамках заседания был сделан на социально-экономических вопросах. Отметив, что январский кризис нанес бизнесу ущерб в более чем 100 млрд тенге, Президент поручил правительству под руководством Алихана Смаилова заняться стабилизацией экономического положения в стране», - прокомментировал эксперт.

По словам спикера, в первую очередь, речь, конечно, идет о задаче обуздания инфляции.

«Только по официальным данным, она по итогам 2021 года составила 8,4%. Причем по данным Бюро нацстатистики, цены на продукты выросли почти на 10%, что сильно ударило по карману большинства населения страны. И если верить прогнозам, актуальность проблемы в краткосрочной перспективе будет только нарастать. Будучи во многом импортозависимой страной, Казахстан сильно ощущает на себе глобальную инфляционную волну. Она тем временем еще не успокоилась. Свою лепту продолжает вносить и пандемия, которая не позволяет восстановить мировые цепочки производства и поставок. По оценкам специалистов, в ближайшие полгода мировые цены на сырье, материалы и продовольствие будут весьма нестабильными. Как следствие, казахстанский рынок может столкнуться с новыми ценовыми шоками, что еще больше ухудшит финансовое самочувствие граждан», - считает Жумабек Сарабеков.

Поэтому, как отметил эксперт, контроль над инфляцией и удержание ее в приемлемом коридоре Президент Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных задач перед Правительством.

«Следует сказать, для команды Алихана Смаилова выполнить это поручение будет нелегко, но, тем не менее, у Кабинета министров на руках есть необходимый инструментарий. Во-первых, снижению инфляции должна помочь фиксация цен на энергоносители. Как отметил Премьер-Министр в ходе заседания, стоимость сырого и товарного газа на внутреннем рынке будет закреплена на уровне декабря прошлого года до 1 января 2024 года. Во-вторых, над задачей обуздания инфляции Правительство будет работать в тандеме с Национальным банком. И в ходе расширенного заседания Президент как раз обратился к Нацбанку и заявил, что он должен проводить независимую денежно-кредитную политику для достижения целевого коридора инфляции в 4-6% в 2022 году и в 4% в 2025 году.

Наконец, в-третьих, по словам Премьер-Министра Алихана Смаилова, Правительство намерено увеличить производство социально значимых продовольственных товаров. Правда пока неясно, в какие сроки и в каких масштабах это планируется сделать, однако в целом такой подход должен себя оправдать. Дело в том, что борьба с инфляцией только за счет «охлаждения» спроса через ужесточение денежно-кредитной политики вряд ли даст нужный результат, и более того, приведет к замедлению динамики роста. Поэтому здесь важно, чтобы Правительство обеспечило увеличение предложения товаров на внутреннем рынке», - добавил Ж. Сарабеков.