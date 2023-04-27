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Казахстанский исследователь сайги получил премию в области охраны природы Whitley Awards 2023

Автор:  
Тимур Дюсекеев
27 Апреля 2023, 07:35
Казахстанский исследователь сайги получил премию в области охраны природы Whitley Awards 2023 Фото: facebook.com/KazakhEmbassyUK

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский исследователь сайги Альберт Салемгареев получил престижную премию в области охраны природы Whitley Awards 2023, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В среду вечером британская благотворительная организация Whitley Fund for Nature отметила вклад шестерых защитников природы своей премией Whitley Awards. Церемония награждения прошла в Королевском географическом обществе Великобритании.

Одним из лауреатов стал сотрудник Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Альберт Салемгареев, который получил премию за вклад в усилия по сохранению популяции сайги, чья численность превысила 1,3 млн особей.

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«Работая с Королевским ветеринарным колледжем и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией, Альберт и его команда разработали схему обнаружения и реагирования на будущие вспышки заболеваний диких животных», - говорится в презентации исследования казахстанского защитника природы.

«Альберт занимается изучением сайгаков с 2006 года, руководит программой спутникового мечения через установку ошейников со специальными передатчиками на отдельных особей», - сообщает Посольство Казахстана в Великобритании на своей странице в Facebook.

Отмечается, что с 2009 года всего было помечено 186 животных, и полученные данные внесли вклад в понимание путей сезонных передвижений животных, мест их концентрации во время окота и гона.

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Эти данные использованы при создании резервата «Алтын Дала» и расширении площади Иргиз-Торгайского государственного природного резервата. Карты путей миграции животных используются при планировании дорожной инфраструктуры для снижения риска их негативного влияния.

Премию лауреатам вручила покровитель Whitley Fund for Nature принцесса Великобритании Анна. Победители получили грант в размере 40 тысяч фунтов стерлингов на развитие своих проектов.

На выделенное финансирование Альберт Салемгареев и его команда проведут исследования в поисках решений беспрепятственного доступа диких животных к местам водопоя и предупреждения противоречий из-за водных ресурсов с местными жителями, содержащими домашний скот.

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Отметим, доктор Шивани Бхалла из Кении отдельно награждена премией Whitley Gold Award за ее вклад в сохранение популяции львов на севере Кении в условиях сильнейшей засухи.

МИД РК   Наука   Экология   Великобритания   Животные   Природа   Сайгак  
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