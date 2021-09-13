Казахстанский гимнаст Милад Карими взял «серебро» на этапе Кубка мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Турции в рамках этапа Кубка мира по спортивной гимнастике состоялся финал в опорном прыжке. Казахстанец Милад Карими отметился серебряной медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В финал спортсмен пробился с четвертым результатом. В итоге Карими улучшил свою промежуточную позицию, финишировав вторым.

Победу одержал канадец Уильям Эмаард. Замкнул тройку лучших Габриэль Буртанете (Румыния).

Добавим, что Милад также выступит в финале упражнений на перекладине.