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    22:16, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский гимнаст Милад Карими взял «серебро» на этапе Кубка мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Турции в рамках этапа Кубка мира по спортивной гимнастике состоялся финал в опорном прыжке. Казахстанец Милад Карими отметился серебряной медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В финал спортсмен пробился с четвертым результатом. В итоге Карими улучшил свою промежуточную позицию, финишировав вторым.

    Победу одержал канадец Уильям Эмаард. Замкнул тройку лучших Габриэль Буртанете (Румыния).

    Добавим, что Милад также выступит в финале упражнений на перекладине.


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