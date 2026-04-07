Казахстанский гимнаст Асан Салимов завоевал серебро на этапе Кубка мира в Египте

Спортсмен успешно выступил в опорном прыжке.

В финале по итогам двух попыток Салимов получил от судей 14,083 балла. Этот результат принес ему второе место.

Победителем стал Артур Давтян (Армения) — 14,666. На третью ступень пьедестала поднялся Йонас Данек (Чехия) — 14,016.

Добавим, что также в этом финале выступил казахстанец Алтынхан Темирбек. Он финишировал пятым.

Ранее в упражнениях на коне Зейнолла Идрисов завоевал «серебро», а Нариман Курбанов — «бронзу».

