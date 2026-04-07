телерадиокомплекс президента РК
    19:12, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстанский гимнаст Асан Салимов завоевал серебро на этапе Кубка мира в Египте

    Казахстанский гимнаст Асан Салимов стал серебряным призером этапа Кубка мира в Египте, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК РК

    Спортсмен успешно выступил в опорном прыжке.

    В финале по итогам двух попыток Салимов получил от судей 14,083 балла. Этот результат принес ему второе место.

    Победителем стал Артур Давтян (Армения) — 14,666. На третью ступень пьедестала поднялся Йонас Данек (Чехия) — 14,016.

    Добавим, что также в этом финале выступил казахстанец Алтынхан Темирбек. Он финишировал пятым.

    Ранее в упражнениях на коне Зейнолла Идрисов завоевал «серебро», а Нариман Курбанов — «бронзу».

    Напомним, 2025 и первые месяцы 2026 года стали для казахстанского спорта временем подлинного триумфа. Страна получила олимпийское золото после 32-летнего перерыва, вписала свое имя в историю мировых чемпионатов по боксу, теннису, борьбе и фехтованию, а клубный футбол вновь вышел на сцену главного клубного турнира Европы. Kazinform в честь дня международного спорта представляет обзор ключевых достижений.

    Диана Калманбаева
