Казахстанский футболист подписал контракт с лидером чемпионата Шотландии

В клуб из Эдинбурга игрок перешел из костанайского «Тобола» на правах свободного агента.

Таким образом, Чесноков стал первым представителем Казахстана в истории «Хартса», а также первым казахстанским футболистом в чемпионате Шотландии.

«Хартс» является четырехкратным чемпионом Шотландии и восьмикратным обладателем национального Кубка. По итогам 20 туров текущего сезона команда набрала 44 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

В новом клубе Ислам Чесноков будет выступать под 99-м игровым номером.

Ислам Чесноков — воспитанник усть-каменогорского «Алтая». В 2018 году начал выступления за молодежную команду, а дебют за основной состав состоялся 15 сентября 2020 года в матче против «Турана».

В апреле 2021 года футболист перешел в белорусскую «Белшину». Дебют в Высшей лиге Беларуси он провел 20 марта 2022 года в игре с могилевским «Днепром», а первый мяч забил 21 мая 2022 года во встрече с «Ислочью». За время выступлений в составе белорусского клуба Чесноков провел 59 матчей, записав на свой счёт 11 голов и 11 результативных передач.

В сезоне 2023 года Ислам Чесноков пополнил состав костанайского «Тобола». За клуб футболист сыграл 92 матча, забил 29 мячей и отдал 15 голевых передач.

Ранее Чесноков получил рабочую визу в Великобританию.