    17:44, 07 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанский футболист подписал контракт с лидером чемпионата Шотландии

    26-летний казахстанский футболист Ислам Чесноков продолжит карьеру в шотландском «Хартсе». Стороны подписали контракт, рассчитанный до лета 2028 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ислам Чесноков
    Фото: facebook.com/OfficialHeartofMidlothianFC

    В клуб из Эдинбурга игрок перешел из костанайского «Тобола» на правах свободного агента.
    Таким образом, Чесноков стал первым представителем Казахстана в истории «Хартса», а также первым казахстанским футболистом в чемпионате Шотландии.

    «Хартс» является четырехкратным чемпионом Шотландии и восьмикратным обладателем национального Кубка. По итогам 20 туров текущего сезона команда набрала 44 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

    В новом клубе Ислам Чесноков будет выступать под 99-м игровым номером.

    Ислам Чесноков — воспитанник усть-каменогорского «Алтая». В 2018 году начал выступления за молодежную команду, а дебют за основной состав состоялся 15 сентября 2020 года в матче против «Турана».

    В апреле 2021 года футболист перешел в белорусскую «Белшину». Дебют в Высшей лиге Беларуси он провел 20 марта 2022 года в игре с могилевским «Днепром», а первый мяч забил 21 мая 2022 года во встрече с «Ислочью». За время выступлений в составе белорусского клуба Чесноков провел 59 матчей, записав на свой счёт 11 голов и 11 результативных передач.

    В сезоне 2023 года Ислам Чесноков пополнил состав костанайского «Тобола». За клуб футболист сыграл 92 матча, забил 29 мячей и отдал 15 голевых передач.

    Ранее Чесноков получил рабочую визу в Великобританию.

    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Шотландия
