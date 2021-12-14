Казахстанский филиал стал одним из символов дружбы народов России и Казахстана - ректор МГУ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий поздравил казахстанский филиал вуза с 20-летним юбилеем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Нур-Султане прошло торжественное собрание по случаю 20-летия казахстанского филиала МГУ.

Виктор Садовничий направил свое видеообращение к участникам мероприятия.

«Филиал, который открыт и работает на казахстанской земле - в сердце Евразии - впитал лучшие традиции наших стран и стал по праву одним из символов исторической дружбы народов России и Казахстана, ценности, которые мы должны умножать. Создание филиала неразрывно связано с именем выдающегося Лидера нации Нурсултана Назарбаева, который предложил мне создать подразделение МГУ в столице Казахстана. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею, и я как ректор Московского университета активно включился в работу в кратчайшие сроки создать филиал и начать образовательную деятельность на казахстанской земле. Создание филиала - одно из проявлений большого внимания, которое уделяет Нурсултан Абишевич Московскому университету», - сказал в своем обращении ректор МГУ.

По словам ректора вуза, сегодня в дни празднования 30-летия Независимости страны с гордостью можно отметить, что Московский университет вносит достойный вклад в развитие суверенного и активно идущего вперед Казахстана.

«Итоги 20-летней деятельности филиала свидетельствуют о том, что коллектив успешно выполняет возложенные на него задачи и оправдывает доверие, которое оказало руководство наших стран. Филиал является престижным, авторитетным учебным заведением Казахстана, имеющим высокую репутацию в Казахстане и далеко за его пределами», - считает ректор.

«В филиале сформирован и работает творческий коллектив преподавателей, многие из которых являются выпускниками филиала, отчасти из них защитили диссертации в Московском университете, и вы по праву можете гордиться яркими страницами 20-летней биографии, именами тех, кто стоял у истоков его создания, кто обеспечил его авторитет и востребованность. Филиал молод, но он открыт для новых идей и достижений», - подчеркнул В. Садовничий.