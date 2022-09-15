Казахстанский фильм «Жизнь» выдвинут на премию «Оскар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Оскаровского комитета Казахстана от нашей страны на премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинута кинокартина «Жизнь» режиссера Эмира Байгазина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

Мировая премьера новой картины Байгазина состоялась на проходящем в эти дни престижном кинофестивале в Торонто в секции «Современное мировое кино».

Оглашение списка номинантов на премию Американской Киноакадемии, которая будет вручаться в 95-й раз, состоится 24 января 2023 года. Сама церемония пройдет 12 марта 2023 года.

Фильм снят при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi