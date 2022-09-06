Казахстанский фильм вошел в программу Венецианского кинофестиваля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Художественный фильм Адильхана Ержанова «Голиаф», снятый в жанре нуар, вошел в конкурсную программу Orizzonti Extra («Новые горизонты») 79-го Венецианского международного кинофестиваля, который пройдет на острове Лидо с 31 августа по 10 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм».

Программа Orizzonti Extra демонстрирует главные тенденции в мировом кинематографе и открывает новые имена режиссеров со всего мира. Проекты разных жанров и форматов оценит зрительское жюри, которое присудит приз за лучший фильм.

Как сообщили организаторы фестиваля, в этом году в данной секции будут представлены 7 картин.

Сюжет казахстанско-российской картины «Голиаф», снятой отечественными компаниями Short brothers и Changepoint при участии киностудии «Казахфильм» и Cinerental, а также российских All Media (a START Company) и «Форест-Фильм», разворачивается в поселке Каратас, который давно оказался под властью местного авторитета Пошаева, известного своей жестокостью и импульсивностью. Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто осмеливается пойти против него. Такая же участь ждет и семью бедняка Арзу, чья жена заявляет о творящихся в Каратасе преступлениях в полицию.

«В «Голиафе» изучается природа власти и природа подчинения. Идея мести, которая на первый взгляд невозможна, сюжет о противостоянии большого человека и маленького - они витали давно. Я искал их отображения в сюжете, в течение двух лет сценарий переписывался несколько раз. В фильме очень тонкая грань между артом и жанром, есть риск, что этот баланс не воспримут, но есть и надежда, что его как раз и оценят», - говорит режиссер и автор сценария Адильхан Ержанов.

Съемки фильма прошли в пригороде Алматы летом прошлого года. В картине снялись известные казахстанские актеры: Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Альмира Турсын и Еркен Губашев. Также в фильме задействованы российские актеры Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.

Фото: kazakhfilmstudios.kz