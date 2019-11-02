Казахстанский фильм установил новый рекорд по просмотрам в YouTube

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фильм «Каникулы off-line» стал рекордсменом по просмотрам в YouTube, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Лицензионную версию семейной комедии создатели выложили на официальном канале, лента сразу же набрала 1 миллион просмотров, став рекордсменом в категории казахстанских фильмов.

По словам директора Genesis YouTube Qazaqstan Самсона Безмятежного, этот фильм показал наилучшую динамику среди казахстанских пользователей.

«Фильм посмотрели в YouTube 1 миллион зрителей за 3 дня. Такого показателя еще не было ни у одного казахстанского фильма, а их за 2 года у нас вышло порядка 50», - отметил он.

Казахстанские пользователи YouTube не остались равнодушны к забавным приключениям героев фильма, активно оставляли комментарии и «лайки». Фильм собрал большое количество отзывов, получив 30 тысяч «лайков» и более 3 тысяч комментариев.

«Каникулы off-line» вышел на экраны 21 марта 2019 года. Режиссером картины выступил Руслан Акун, известный по фильмам «Салам, New York», «Я люблю тебя, Бишкек», «Время стойких», «В поисках мамы», «В поисках мамы 2».

В центре сюжета история трех друзей-студентов, решивших начать собственное дело. Они открывают уникальный этно-лагерь для городских детей. В чем же его уникальность? Молодые люди убеждают родителей ребят, что такой лагерь - идеальное место, чтобы их дети избавились от привычки постоянно «сидеть» в планшетах и телефонах.

Напомним, скоро в широкий отечественный прокат выйдет продолжение комедии - «Каникулы off-line 2». Премьера состоится 26 декабря.