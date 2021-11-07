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Казахстанский фильм «Томирис» откроет кинофестиваль в Турции

7 Ноября 2021 15:15
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Казахстанский фильм «Томирис» откроет кинофестиваль в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Историческая картина «Томирис» откроет фестиваль Korkut Ata Turkic World Film Festival, который пройдет в Стамбуле с 8 по 12 ноября 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

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В сентябре текущего года казахстанская картина, снятая киностудией «Казахфильм» при участии компании Sataifilm по заказу Министерства культуры и спорта РК, вышла в прокат в Турции и была показана в более чем 200 кинотеатрах.

В кинофестивале Korkut Ata, который в этом году пройдет впервые, примут участие 42 кинокартины из 13 стран. В рамках смотра кинематографисты из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана и других стран тюркского мира, представят свои лучшие работы, снятые в жанрах исторической и современной фантастики, а также документальные и анимационные фильмы.

В конкурсе игрового кино за главный приз поборется казахстанская картина «Казахское ханство. Золотой трон» режиссера Рустема Абдрашова, а в программе документальных фильмов – лента «Огонь, мерцающий в сосуде» режиссера Бахыта Каирбекова. В секции анимационных фильмов от Казахстана будет представлен полнометражный анимационный фильм «Культегин» режиссера Адая Абельдинова.

Кроме того, в программе «Панорама исторических фильмов» будет показана кинолента «Аманат» режиссера Сатыбалды Нарымбетова. Также в секции «Современные пейзажи» зрители увидят картину «Оазис» режиссера Бегарса Елубая.

На сегодняшний день известно, что в работе фестиваля примут участие народный артист Казахстана Асанали Ашимов, президент киностудии «Казахфильм» Акан Сатаев, вице-президент по производству киностудии Айдар Баталов, генеральный продюсер НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Адай Абельдинов, заслуженный деятель Казахстана, актер Берик Айтжанов, актрисы Альмира Турсын и Аружан Джазильбекова, режиссер Нургиса Альмурат, продюсер Нурлан Коянбаев и другие.


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#Культура   #Турция   #Кинематограф  
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