25 Июня 2022 01:27

Казахстанский фильм представлен на кинофестивале в Мюнхене

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фильм казахстанского режиссера Шарипы Уразбаевой «Қызыл Анар» стал участником основного конкурса крупнейшего кинофестиваля в Мюнхене. Об этом говорится на сайте кинофестиваля, передает МИА «Казинформ».

Фильм Шарипы Уразбаевой «Қызыл Анар» («Красный Гранат» / «Red Pomegranate») покажут в рамках основного конкурса кинофестиваля в Мюнхене. Показ картины запланирован на 25 и 28 июня 2022 года.

Мюнхенский кинофестиваль (Filmfest München) – крупнейший летний кинофестиваль в Германии, второй по размаху и значению после Берлинале. Он проводится ежегодно с 1983 года. В рамках фестиваля показывается более 200 художественных и документальных фильмов, которые ежегодно привлекают порядка 80 тыс. любителей кино.

Сюжет картины «Қызыл Анар» – это история женщины, пережившей насилие и ищущей справедливости. По мнению Шарипы Уразбаевой, это не очередная социальная драма, а поэтическое кино, где реальная история переплетается с притчей. Главные роли в киноленте сыграли актеры Айнур Бермухамбетова и Болат Момынжанов.

Съемки картины проходили в рекордные сроки – всего 12 дней в Алматинской области.

Мюнхенский кинофестиваль – это уже четвертый престижный кинофестиваль, на котором будет показана картина «Қызыл Анар». Ранее в 2021 году фильм «Қызыл Анар» вошел в основную конкурсную программу 26-го Пусанского кинофестиваля в Южной Корее в номинации «New Currents» («Новые течения»).

В марте 2022 года фильм Шарипы Уразбаевой был участником на одном из крупнейших Фестивалей азиатских фильмов Osaka Asian Film Festival в Японии. А осенью 2022 года фильм «Қызыл Анар» будет представлен на 21-ом Международном кинофестивале Imagineindia Film Festival в испанском Мадриде.