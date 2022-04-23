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Казахстанский фильм получил Гран-при международного фестиваля анимационных фильмов

Автор:  
Мадибек Джанибеков
23 Апреля 2022, 20:25
Казахстанский фильм получил Гран-при международного фестиваля анимационных фильмов

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Главный приз международного фестиваля анимационного кино «Tashkent Animation Forum» получила картина «На птичьих правах» казахстанского режиссера Аниты Черных, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентство кинематографии Узбекистана.

«По итогам форума Гран-при присужден картине «На птичьих правах» режиссера из Казахстана А. Черных. Фильм «Девушка и облако» Шокира Холикова из Узбекистана получил приз за выразительность и глубину изображения. Приз «За лучшую режиссуру» присужден фильму «Молчаливый диалог» Фархода Гаффорпура из Таджикистана», - сообщает оргкомитет фестиваля.

Также призом молодого жюри отмечен фильм «Author and the Nose» режиссера Жанны Абасовой, представляющей Кыргызстан и Турцию, лучшим минутным фильмом признана работа «Дело семейное» Маликахон Зайнутдиновой из Узбекистана. Специальным призом за вклад в развитие анимации отмечен представитель Азербайджана Эльчин Хаами Ахундов.

Международный фестиваль анимационного кино прошел 18-22 апреля в столице Узбекистана. В нем приняли участие специалисты анимации из Азербайджана, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Украины, Узбекистана и Чехии.


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