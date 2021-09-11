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    10:52, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский фильм получил Гран-при Казанского кинофестиваля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фильм «18 килогерц» режиссера Фархата Шарипова получил главный приз ХVII Казанского Международного кинофестиваля мусульманского кино – Гран-при за лучший полнометражный игровой фильм. Также картина была удостоена награды за операторскую работу (Александр Плотников), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу кинофестиваля.

    «18 килогерц» - это уличная история, в центре сюжета которой жизнь подростков в конце 90-х годов. Картина, снятая по повести «Хардкор» Зары Есенаман, вышла в казахстанский прокат в феврале 2021 года.

    В прошлом году фильм «18 килогерц» впервые в истории казахстанского кино получил Гран-при 36-го Варшавского Международного кинофестиваля. Позже фильм был признан лучшим на 30-ом Международном кинофестивале в Котбусе (Германия).

    Сегодня режиссер Фархат Шарипов работает над созданием очередной картины – киноленты «Хардкор», снимаемой по заказу НАО «Государственный центр поддержки национального кино». В своем новом фильме автор поднимает тему наркомании уже в реалиях современного мира. В ближайшие дни в Алматы пройдут финальные съемки фильма.

    XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходил в столице Республики Татарстан с 5 по 10 сентября, всего в этом году на форум подавали заявки кинематографисты из 45 стран.


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