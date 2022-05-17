17 Мая 2022 09:35

Казахстанский фильм победил на кинофестивале в Лос-Анджелесе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ранее картина завоевала гран-при и Приз критиков на кинофестивале в Реймсе (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой AO «Казахфильм» им. Шакена Айманова.

Новая картина Адильхана Ержанова завоевала гран-при фестиваля LA Asian Pacific Film Festival - Grand Jury Award for Best Narrative Feature.

Фильм рассказывает о школе в селе Каратас, захваченной группой неизвестных. Детей берут в заложники, но не предъявляют никаких требований. Местный учитель Тазши собирает штурмовую группу из родителей, поскольку из-за снежной бури нет возможности рассчитывать на быстрое подкрепление из города.

Главные роли в картине исполнили Азамат Нигманов, Александра Ревенко, Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Нурлан Батыров, Теоман Хос, Еркен Губашев, Нурбек Мукушев и Ерден Телемисов.

«Штурм» является ко-продукцией, снятой компанией Short Brothers совместно с киностудией «Казахфильм», Cinerental и известной каскадерской группой Nomad Stunts, при поддержке российских компаний «LOOKFILM» (Борис Хлебников) и «FORESTFILM».



