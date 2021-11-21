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Казахстанский фильм «Огонь» участвует в конкурсной программе кинофестиваля в Минске

21 Ноября 2021 21:34
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Казахстанский фильм «Огонь» участвует в конкурсной программе кинофестиваля в Минске

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Делегация «Казахфильма» участвует в работе кинофестиваля «Листопад» («Лiстапад») в Минске (Беларусь), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

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В минувшую субботу в Минске стартовал XXVII Минский международный кинофестиваль «Листопад», который проходит под слоганом «Кино - симфония единства».

Сегодня президент киностудии «Казахфильм» Акан Сатаев принял участие в круглом столе, на котором присутствовали члены фестивальных делегаций кинофестиваля «Листопад». Участники встречи отдельно остановились на вопросе производства фильмов в копродукции, а также обсудили возможности создания общего кинопроката на территории СНГ.

Как сообщалось ранее, сегодня вечером, в 20:00 по местному времени (23.00 по времени НУр-Султана) в рамках кинофестиваля «Листопад» в кинотеатре «Целиный» состоится показ фильма «Томирис», созданного по заказу Министерства культуры и спорта РК. Историческую ленту представят режиссер фильма Акан Сатаев и исполнительница главной роли, актриса Альмира Турсын.

В рамках Минского международного кинофестиваля «Листопад», который продлится до 26 ноября, будут представлены более 100 картин (игровых и документальных) из 45 стран мира. В основном конкурсе игрового кино примут участие 13 картин, в том числе казахстанский фильм «Огонь» режиссера Айжан Касымбек. Игровое кино оценит жюри под председательством российского режиссера и продюсера Рената Давлетьярова.

Завтра, 22 ноября, в рамках внеконкурсной программы фестиваля в кинотеатре «Беларусь» состоится показ фильма «Амре». Режиссер ленты – Джефф Веспа.

Кроме того, завтра в рамках 2-го Совета руководителей киностудий состоится церемония подписания девятистороннего Соглашения о сотрудничестве в сфере кинематографии.

В работе фестиваля также принимают участие вице-президент АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова Айдархан Адильбаев, руководитель производственного отдела Арууана Серикбаева.

Напомним, первый кинофорум «Листопад» состоялся в Минске в 1994 году, до 2002 года он назывался «Международный кинофестиваль стран СНГ и стран Балтии». В этом году организатором фестиваля выступила Национальная киностудия «Беларусьфильм».


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#Культура   #Беларусь   #Кинематограф  
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