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Казахстанский фильм о традиции охоты с беркутом участвует в фестивале в Германии

7 Октября 2019 17:10
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Казахстанский фильм о традиции охоты с беркутом участвует в фестивале в Германии

ХЕМНИЦ. КАЗИНФОРМ - Анимационный фильм «Музбалак» режиссеров Турдыбека Майдана и Тлека Толеугазы принимает участие в конкурсной программе 24-го Международного кинофестиваля детских и юношеских фильмов Schlindel, который проходит с 7 по 13 октября 2019 года в городе Хемниц (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт АО «Казахфильм».

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Картина создана на киностудии «Казахфильм» по заказу Министерства культуры и спорта РК.

В основу картины «Музбалак» легла история приручения беркута человеком и дружбы, основанной на взаимном доверии птицы и ее хозяина. В фильме раскрываются традиции древней казахской культуры птичьей охоты.

«Это очередной фестиваль в Европе, в котором участвует наш фильм «Музбалак». Мы считаем, это знак того, что европейское киносообщество хорошо принимает казахстанскую анимацию, и я желаю удачи нашим фильмам и дальнейшего продвижения в этом направлении! – прокомментировал руководитель анимационной студии АО «Казахфильм» Адай Абельдинов.

Фестиваль «Schlingel» организован Саксонской службой детских и юношеских фильмов. Его девиз – «Доносить кино до людей». Своей миссией он видит ознакомление молодежи в отдаленных регионах с новинками кинематографа, культурное воспитание и образование юношества через искусство кино.


Напомним, что фильм «Музбалак» в прошлом году удостоился премии Союза кинематографистов РК «Кулагер» в категории «Лучший анимационный фильм», а также принял участие в конкурсной программе детских и юношеских фильмов «Твое кино» XVII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» (г. Ханты-Мансийск, РФ). Также фильм был показан во внеконкурсной программе «Панорама» 59-го МКФ для детей и юношества, который прошел в городе Злине (Чехия), в период с 24 мая по 1 июня 2019 года. Кроме того, картина удостоилась Специального приза жюри 14-го МКФ «В кругу семьи», который прошел в 2019 году в Ярославле (Россия).

В казахстанском прокате картина была осенью прошлого года.

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Ключевые слова: Культура, Рухани жаңғыру,
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