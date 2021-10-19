Казахстанский фильм «Мукагали» выходит в прокат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном кинотеатре Kinopark 8 IMAX Saryarka состоялась премьера художественного фильма «Мукагали», который выходит в прокат 21 октября 2021 года. Биографическую ленту снял известный кинорежиссер Булат Калымбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова.

Художественная картина, посвящённая 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, расскажет зрителям о последних годах его жизни. Фильм снят киностудией «Казахфильм» имени Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.

В мероприятии приняли участие вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов, президент киностудии «Казахфильм» Акан Сатаев, режиссер фильма Булат Калымбетов, соавтор сценария Жусипбек Коргасбек, актер, исполнитель главной роли Асланбек Жанбалаев, художник-постановщик Ермек Утегенов, а также творческая интеллигенция, видные государственные и общественные деятели республики.

В своем выступлении президент «Казахфильма» Акан Сатаев поздравил астанчан и съемочную группу с премьерой фильма и отметил, что это первое мероприятие, которое киностудия проводит в Нур-Султане с начала пандемии.

«Мукагали – наша национальная гордость. Он поэт, принесший в мир казахской поэзии бескрайний простор и невиданные высоты. Судьба не раз проверяла его на прочность, кидая из одной жизненной пропасти в другую. Но все испытания он преодолевал стойко, принимая их с гордо поднятой головой. Конечно же, как и многие казахстанцы, я с детства знаком с его творчеством. Его произведения не раз помогали мне по жизни, направляли меня, давали надежду. Идею снять фильм о Мукагали Макатаеве я вынашивал более 15 лет. За это время я собирал о нем информацию, встречался с теми, кто знал его близко», - сказал режиссер Булат Калымбетов.

Сценарий фильма написан известным казахстанским писателем Жусипбеком Коргасбеком совместно с режиссером Булатом Калымбетовым и Газизом Насыровым.

Действие фильма происходит на рубеже 50-70-ых годов прошлого столетия. Поэтому художественный департамент, который возглавил художник-постановщик Ермек Утегенов, проделал большую работу. Им пришлось по крупицам воссоздавать ушедшее время и достоверно показать быт и инфраструктуру того времени.

Съемки фильма «Мукагали» начались летом 2019 года. По признанию режиссера Булата Калымбетова, съемочной группе пришлось объездить практически весь Казахстан, чтобы найти город похожи на старую Алма-Ату. В итоге команда остановила свой выбор на городе Усть-Каменогорск, где хорошо сохранены старые улицы и дома. К тому же в этом городе было возобновлено трамвайное движение, необходимое для съемок картины.

Основной съемочный процесс проходил в Усть-Каменогорске, Алматы, Санкт-Петербурге, а также в Алматинской области. Оператором-постановщиком художественной ленты выступил Едиге Нусипбеков.

На главную роль среди многих претендентов был утвержден молодой актер Асланбек Жанбалаев - артист Атырауского областного театра драмы имени Махамбета Утемисова. Начинающего актера Булат Калымбетов приметил еще в 2017 году во время показа своего предыдущего фильма «Талан» в городе Атырау и позже пригласил его на кастинг.

Образы других персонажей воплотили актеры: Бахытжан Кажымуканов (в роли Нургисы Тлендиева), Бауыржан Каптагай (в роли Бауыржана Момышулы), Раушан Мажитова (в роли Фаризы Онгарсыновой), Толганай Бейсембаева (в роли Лашын Алимжановой).