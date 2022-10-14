14 Октября 2022, 18:21

Казахстанский фильм «Мама, я живая!» покажут в день закрытия Каннского фестиваля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская социальная драма «Мама, я живая!» прошла отбор Official Selection Cannes 7 the Art Awards 2022. Так, картину Азиза Заирова и Мухамеда Мамырбекова покажут 16 октября в день закрытия Каннского кинофестиваля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, за три года это первый казахстанский фильм, который представлен на Каннском фестивале.

«Мы узнали о проведении Каннского фестиваля и решили подать заявку. Спустя время на почту пришло письмо о том, что мы прошли отбор и наш фильм покажут на фестивале. Они запросили необходимые материалы и попросили подготовить субтитры на французском языке», - рассказал генеральный продюсер фильма Азиз Заиров.

Режиссерами и авторами сценария фильма выступили Азиз Заиров и Мухамед Мамырбеков. В главных ролях – Султанна Шенгел, Адель Махмутова, Ильяс Аутов, Асланби Медеулов. Режиссеры-постановщики – Мухамед Мамырбеков, Азиз Заиров. Оператор-постановщик – Казбек Амержанов. Художник-постановщик – Алексей Филимонов. Композитор – Асель Омарова. Звукорежиссер – Илья Коробейников.

«Мы с другом Мухамедом Мамырбековым ранее выпустили фильмы «Быть или не быть», «Девушка и море». Затем вышел фильм «Мама, я живая!». Эти картины мы объединили в социальную трилогию «Безграничные возможности». В первом фильме мы рассказали о парне с ДЦП, который мечтает стать актером. Свою мечту он реализует через монолог Гамлета. Этот фильм мы сняли на частные средства. Затем нас поддержало государство, так при поддержке государства сняли фильм «Девушка и море». Главная героиня также девушка с ДЦП. Эти фильмы были отмечены призами и наградами, в том числе за фильм «Девушка и море» мы получали награду от Главы государства Касым-Жомарта Токаева», - поделился режиссер.

«Мама, я живая!» - это социальная драма о женщине-инспекторе по делам несовершеннолетних. Юная дочь офицера ювенальной полиции Сауле Искаковой влюбляется в детдомовца-хулигана, что приводит к конфликту Сауле с мужем. Но однажды дочь заболевает раком...

«Этот фильм своего рода гимн всем матерям, фильм-посвящение всем мамам. Также мы хотели раскрыть проблему онкологии. Мы постарались вложить душу и сердце в фильм, чтобы он был максимально интересным, глубоким и философским. Мы хотели раскрыть историю мам, на которых ложится груз ответственности. Онкология – это болезнь и метафора серьезных проблем, которые ложатся на плечи матерей. Благодаря своей безграничной любви мамы справляются с проблемами и могут совершить подвиги, которых от них не ожидаешь. Это фильм о силе материнской любви. На съемочной площадке от подростков и взрослых актеров требовали максимальной отдачи, чтобы их игра не была фальшивой. Одну из главных ролей сыграла девочка. На момент кастинга ей было 13 лет. Ей нужно было прочитать сложный, эмоциональный, психологический сценарий и, при чем, не сыграть, а прожить свою роль. Героиня заболевает онкологией. Онкология – это болезнь, которая может коснуться любого ребенка. Мы давно мечтали посвятить фильм матерям. Я вырос в детдоме. У меня никогда не было мамы, я не знаю, что это такое. Но я всегда с уважением отношусь ко всем матерям, вижу, как они борются за детей, за их воспитание, за их развитие. Не дай Бог, если ребенок заболеет, мать отдаст все последнее, чтобы спасти свое чадо», - рассказал Азиз Заиров.

25 октября Азиз приедет в страну из Индии, где получает лечение. После приезда в страну генеральный продюсер фильма хочет показать фильм казахстанским зрителям.

«Наши зрители должны увидеть этот фильм. Это касается зрителей не только крупных городов, но и всех регионов. Мы подготовили прекрасную версию фильма на казахском языке, фильм также адаптировали для незрячей и слабовидящей аудитории. Кино для всех. Кино должны смотреть все», - добавил Азиз Заиров.