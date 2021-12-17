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Казахстанский фильм «Акын» вошел в программу Берлинского кинофестиваля
17 Декабря 2021 03:12
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фильм «Акын» режиссера Дарежана Омирбаева вошел в программу Берлинского кинофестиваля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу киностудии «Казахфильм» в Instagram.
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72-ой Берлинский международный кинофестиваль, который пройдет с 10 по 20 февраля 2022 года, обнародовал первые фильмы, которые будут участвовать в престижной программе «Форум». Всего в списке 10 фильмов, среди них казахстанский фильм «Акын» режиссера Дарежана Омирбаева.«Кинолента «Акын», снятая АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова» при поддержке ГЦПНК (Государственный центр поддержки национального кино - ред.), поднимает вопрос о роли искусства в обществе современных технологий и массового потребления и рассказывает о переживаниях поэта в мире, где поэзия мало кого волнует. Размышляя о трагичной судьбе поэта-мятежника XIX века, Махамбета Утемисова, он испытывает глубокое потрясение, понимая, насколько трудной и хрупкой всегда была жизнь поэта», - сообщает «Казахфильм».
Сценарий фильма написан по мотивам рассказа писателя Германа Гессе «Авторский вечер». Главную роль в картине сыграл солист группы «Жігіттер» Ердос Канаев.
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