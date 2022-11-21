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Казахстанский фильм «Акын» получил главный приз в Португалии

21 Ноября 2022, 17:50
Казахстанский фильм «Акын» получил главный приз в Португалии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фильм «Акын» Дарежана Омирбаева, созданный по заказу Министерства культуры и спорта РК, получил главный приз кинофестиваля Lisbon & Sintra Film Festival 2022 (LEFFEST) в Португалии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Картина рассказывает о поэте, который боится остаться непонятым и неактуальным в век развития технологий. Сценарий написан по мотивам рассказа немецкого писателя Германа Гессе «Авторский вечер». Съемки ленты проходили в Алматы, Алматинской области и Атырау. Главного героя сыграл известный певец и музыкант Ердос Канаев.

Напомним, мировая премьера кинокартины состоялась в 2021 году в главном конкурсе 34-го Токийского международного кинофестиваля в Японии, где фильм наградили за «Лучшую режиссуру». Затем в начале этого года фильм показали вне конкурса на 72-ом Берлинском международном кинофестивале в Германии. Также «Акын» получил награду «Лучший фильм» на международном кинофестивале Olhar de Cinema в Бразилии.

В Казахстане картина была выпущена в ограниченный прокат в апреле этого года. Также стало известно, что с 14 декабря «Акын» выходит в прокат в кинотеатрах Франции.


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