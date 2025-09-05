Казахстанский экспорт: от сырья к переработке и «зелёным» рынкам

Уход от сырьевой модели

Экспортная корзина Казахстана традиционно ассоциируется с сырьевыми товарами. Нефть, газ, металлы и зерно на протяжении десятилетий составляли основу внешнеэкономической деятельности страны. Однако в последние годы всё заметнее проявляется другой тренд: рост несырьевого сегмента – от продукции переработки до товаров с высокой добавленной стоимостью.

Именно это направление становится приоритетным для Экспортно-кредитного агентства Казахстана (ЭКА)

– ЭКА поддерживает рост экспорта продукции несырьевого сектора в приоритетных отраслях экономики через инструменты страхования и гарантирования, предэкспортное и экспортно-торговое финансирование, – отметили в пресс-службе агентства.

В отличие от классической сырьевой модели, где экспорт зависит от колебаний мировых цен, несырьевой сектор формирует более устойчивую основу для долгосрочного развития. В перечне приоритетных отраслей – машиностроение, химическая промышленность, металлургия, пищевая переработка, производство строительных материалов. Эти отрасли дают стране не просто выручку, но и технологическую глубину, рабочие места, расширение компетенций.

В Казахстане выстраивается система поддержки для казахстанских предприятий, чтобы они могли не только производить востребованные товары, но и уверенно выходить на внешние рынки. Для этого используются страхование и гарантирование контрактов, предэкспортное и экспортно-торговое финансирование. Банки второго уровня, Банк развития Казахстана и зарубежные покупатели получают страховую защиту от рисков неплатежей и неисполнения обязательств, а экспортеры – возможность безопасно расширять географию поставок.

Таким образом, за рамками привычных сырьевых потоков постепенно формируется новый пласт казахстанского экспорта – переработанная продукция и товары с высокой добавленной стоимостью.

География поставок

Принципиальная особенность Экспортно-кредитного агентства в том, что оно не ограничивает свои инструменты какой-либо одной сферой. Задача – поддержка любого экспортёра, будь то завод по выпуску сельхозтехники или компания, работающая в сегменте переработки продовольствия. По сути, ЭКА выступает универсальным партнёром для всех, кто решает выйти на внешний рынок, обеспечивая страхование, финансирование и гарантирование сделок.

Так формируется баланс: с одной стороны – приоритетные отрасли, демонстрирующие наибольший спрос на меры господдержки, с другой — открытая дверь для новых участников внешнеэкономической деятельности. И именно это сочетание позволяет выстраивать более гибкую и устойчивую систему поддержки экспорта в Казахстане.

Графика: Kazinform

Это позволяет расширять географию казахстанского экспорта. По данным первого полугодия 2025 года, ключевыми направлениями стали Центральная Азия – Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, а также Российская Федерация и Китай. В числе активных партнёров также значатся Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Кипр, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты и Турция.

Кроме того, в портфеле Экспортно-кредитного агентства есть контракты с Саудовской Аравией и Ираном. В эти страны экспортируются мясо, жёлтый фосфор, масложировая продукция. Не остаётся без внимания и Юго-Восточная Азия. Здесь заметным шагом стали поставки металлопродукции и медных катодов в Сингапур – рынок, традиционно требовательный к качеству и стабильности поставок.

– Мы видим растущий интерес к казахстанской продукции в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Африканский континент для нас пока новая территория, но его возможности мы также рассматриваем как перспективные, – подчеркнули в ведомстве.

Помощь усиливается

Помощь отечественным экспортерам усиливается год от года. В 2024 году объём поддержки достиг 336,1 млрд тенге. Но уже первые шесть месяцев 2025 года почти сравнялись с этим результатом: более 80 компаний получили финансирование и страхование контрактов на сумму свыше 333 млрд тенге.

К концу текущего года в агентстве планируют увеличить общий показатель до 600 млрд тенге. Для казахстанских предприятий это означает не только расширение возможностей выхода на внешние рынки, но и формирование более устойчивой системы поддержки экспорта, которая охватывает все этапы экспортного цикла.

Вот еще несколько цифр для иллюстрации. В 2023 году мерами агентства воспользовались 70 компаний. Уже в 2024-м их число увеличилось до 96, что свидетельствует о росте интереса бизнеса к инструментам страхования и финансирования. Первое полугодие 2025 года показало ещё более уверенный результат: поддержку получили свыше 80 экспортеров, при этом около 70% из них представляют малый и средний бизнес. Такой показатель подчёркивает стратегический акцент на развитие предпринимательства и диверсификацию экспортной базы страны.

Лидером стала Карагандинская область, на которую пришлось 52,7% от общего объёма поддержки – предприятия региона получили финансирование и страхование на сумму 176 млрд тенге. Далее следуют Абайская область с показателем 15% и Восточно-Казахстанская – 9%.

Основой экспортного приоритета остаются страны Центральной Азии и ЕАЭС. Здесь логистика проще, а продукция пищевой промышленности, агропромышленного комплекса и металлургии традиционно востребована. Не случайно именно эти направления рассматриваются как «ближний круг» экспортного развития.

Фото: hausa.cri.cn

Огромный потенциал открывает Китай, который способен поглотить значительные объёмы казахстанской продукции. В последние годы заметна активизация торговых связей с Афганистаном – рынком, который долгое время оставался на периферии внимания, но сегодня приобретает всё большее значение.

Не стоит забывать и о странах Европейского союза, в которых востребованы высококачественные и экологически чистые продукты, что открывает для Казахстана возможность закрепиться в премиальном сегменте.

– В ближайшие годы мы планируем расширение сети представительств в странах высокого экспортного интереса, – подчеркнули в агентстве.

Страхование рисков

Арсенал инструментов Экспортно-кредитного агентства сегодня насчитывает более двух десятков механизмов страховой и гарантийной поддержки. Каждый из них решает конкретную задачу, но наибольшим спросом у экспортеров пользуются несколько ключевых направлений.

Одним из популярных инструментов является предэкспортное финансирование. Оно позволяет компаниям получить необходимые средства через банки второго уровня по льготной ставке и направить их на производство, выполнение работ или оказание услуг в рамках экспортного контракта. При этом риски потерь компенсируются за счёт страхования отсрочки платежа, что защищает от политических и коммерческих рисков и создаёт устойчивую основу для планирования.

Не менее востребовано и торговое финансирование, которое делает казахстанскую продукцию более привлекательной для зарубежных покупателей. Оно предоставляется через банки импортеров и обеспечивает быструю оплату по аккредитиву сразу после отгрузки товара. Для экспортёра это означает своевременное пополнение оборотного капитала — фактор, критически важный для устойчивости бизнеса.

Среди других востребованных инструментов — страхование займов, отсрочки платежа и поставок по экспортным контрактам, а также гарантии для участия в зарубежных тендерах и исполнения обязательств по контрактам.

Среди казахстанских экспортеров компании самой разной направленности. В их числе:

«Шин-Лайн» из Алматинской области – производитель мороженого и молочной продукции, который экспортирует продукцию в Россию, Монголию, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

RG Brands из Алматы - производитель напитков и продуктов питания. Экспортирует продукцию в России и Таджикистан.

Компания «Саламат» из Костанайской области – сельхозэкспорт. Продукция предприятия идёт в Италию, Россию, страны Южной и Центральной Азии.

«Востокмашзавод» – производитель машиностроительного оборудования для горнорудной и металлургической отраслей. Нарастил экспорт в страны Центральной Азии и Россию.

KazFeed – производитель соевого и подсолнечного масла, жмыха и шрота. География экспорта включает Китай, Таджикистан и Узбекистан.

– Сегодня получить такие инструменты стало проще: экспортеры могут подать заявку онлайн через цифровую платформу – личный кабинет экспортера на сайте online.kazakhexport.kz или через портал поддержки бизнеса bgov.kz. Система позволяет предпринимателям не только быстро оформить заявку, но и отслеживать её статус в реальном времени, – рассказали в агенстве.

По критериям углеродного следа

Казахстанские экспортеры постепенно сталкиваются с новым трендом — требованиями к экологичности продукции. Вопрос уже не сводится только к качеству или цене: международные рынки все чаще обращают внимание на углеродный след товара.

Этим летом Экспортно-кредитное агентство Казахстана получило от Sustainable Fitch ESG-рейтинг уровня 3 — не самый высокий, но и не критический показатель. Для института поддержки экспорта это своего рода сигнал: без учета экологической повестки дальнейшее развитие может оказаться под угрозой.

Годом ранее ЭКА присоединилось к международному Альянсу экспортно-кредитных агентств по нулевым выбросам, взяв на себя обязательства помогать компаниям переходить на низкоуглеродные модели производства. Внутри страны это выражается пока довольно скромно: агентство обещает предоставлять скидки на страховые тарифы экспортерам, которые соответствуют ESG-критериям.

Однако насколько реальна готовность бизнеса двигаться в этом направлении — вопрос открытый. Многие предприятия по-прежнему ориентированы на традиционные рынки и не спешат вкладываться в «зеленую» трансформацию. Причины очевидны: модернизация требует инвестиций, а спрос на экологически сертифицированную продукцию в самом Казахстане остается ограниченным.

Тем не менее, мировой тренд уже задает правила. Европейский рынок, куда Казахстан стремится расширять поставки, в ближайшие годы будет жестко регулировать импорт по критериям углеродного следа. Для отечественных компаний это означает: либо адаптироваться заранее, либо рисковать потерять доступ к ключевым направлениям экспорта.