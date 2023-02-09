Казахстанский эксперт предложил новый метод ускоренного роста национальной экономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский экономист Олег Ряполов написал книгу «За границей капитала. Глава XXII», в которой объясняет свое открытие по достижению экономической стабильности современного общества. О чем книга и в чем именно заключается открытие автора, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Почему современное общество постоянно прибегает к рефинансированию кредита

Казахстанский экономист Олег Ряполов изучал политическую экономику в Алматы в КазГУ, затем десятилетиями преподавал в вузах. В декабре 2022 года он написал книгу «За границей капитала. Глава XXII», в которой предложил свое виденье продолжения труда Карла Маркса «Капитал», учитывая современные реалии.

По мнению автора, в силу определенного уровня развития нашего общества у конечных потребителей не хватает средств для полного удовлетворения их спроса. Конечными потребителями здесь выступают люди и региональная власть - муниципалитеты.

«С одной стороны цена рабочей силы в общей структуре производственного капитала всего 1/10, а с другой стороны бюджет региона не резиновый», - отмечает Олег Ряполов на своей странице в социальной сети.

По его мнению, главная сложность, с которой сталкиваются многие экономики – невозможность реализации дорогостоящего, но жизненно необходимого товара (дома, транспорт, средства образования и здравоохранения и так далее). А для завершения оборота и начала нового цикла оборота капитала, т.е. поддержания производственного процесса, необходимы деньги. Пополнение денежных средств происходит с привлечением второго кредита (рассрочка платежа, ипотека и прочее).

По наблюдениям экономиста, уровень развития современных производительных сил находится в таком состоянии, что общественное воспроизводство может более или менее нормально функционировать, только постоянно прибегая к системе рефинансирования кредита.

К слову, в Казахстане практически каждый банк второго уровня предлагает такие возможности.

Рефинансирование кредита – это банковская услуга, которая позволяет взять новый кредит, чтобы полностью или частично погасить старый. Его еще называют перекредитованием. Ведь, по сути, это замена существующего кредита новым, взятым у текущего или у нового кредитора на более выгодных для заемщика условиях.

Новый банк в этом случае погашает перед старым задолженность и становится новым полноправным кредитором, которому клиент должен выплачивать задолженность на новых условиях.

Таким образом, поясняет Олег Ряполов, для реализации дорогостоящего товара, то есть для завершения оборота капитала, необходимо на мгновение вбрасывать в оборот будущие деньги только для того, чтобы тут же их изъять при смене заёмщика.

При этом, будущие деньги, как будущий доход нового заёмщика, будут также на мгновение появляться на рынке в будущем и опять исчезать в авуарах Центрального банка, фиксируя прибыль коммерческих и центрального банков и не оказывая никакого воздействия на инфляционные процессы в экономике страны.

«Такое растянутое изъятие будущих денег во времени указывает на то, что величина изъятия может быть сокращена до величины доходов Центрального и коммерческого банков по первому кредиту и кредиту рефинансирования (второму кредиту), дохода производственной компании, получившей первый кредит под создание дорогостоящего товара, и которой необходимо его реализовать для возврата кредита, а также дохода бюджета в соответствии с действующим законодательством. В этом случае и время изъятия сокращается до времени затраченного на смену заемщика», - отмечает автор книги.

К слову, по данным Ассоциации финансистов Казахстана, за последние 7 лет в стране рефинансировано более 35 тысяч ипотечных займов на сумму более 234 млрд тенге. Эксперты отмечают, что рефинансирование выгодно заемщику только в том случае, если условия - процентная ставка, комиссии и объем нового кредита меньше, чем у старого.

В чем суть открытия экономической теории?

По его словам, на практике рефинансирование кредита имеет огромный эффект, который создает возможность высоких экономических темпов развития и роста благосостояния людей и общества, независимо от мировой конъюнктуры. Поскольку второй кредит для нового заёмщика, которым является частный или общественный конечный потребитель, может быть уменьшен на сумму прямых издержек производства дорогостоящего товара или, другими словами, на сумму первого кредита.

При этом второй кредит — в 4/5 своей части условен и только в 1/5 своей части реален.

«1/5 часть отражает дополнительно созданную стоимость. Именно благодаря своей условности второй кредит ни на секунду не задерживается в сфере личного потребления. Он служит всего лишь для перемещения товара и смены заёмщика. Деньги второго кредита растянуты по времени, и когда они появляются в сфере личного потребления, то немедленно изымаются с рынка в счет погашения второго кредита. Именно поэтому мы можем на 4/5 уменьшить стоимость 2-го кредита для конечного потребителя», - поясняет автор.

При этом, уменьшение цены дорогостоящего товара не имеет никаких предпосылок для инфляции денег, наоборот стимулирует рост товарной массы в общем обороте капитала.

«Здесь капитал как историческая форма ресурса общества возвращается к своей сущности — сущности ресурса уже без капиталистических прелестей. Превращение капитала в ресурс социума происходит внутри процесса обращения капитала, с определённого пункта, когда это обращение и может реализоваться не иначе, как ресурс, выполняющий задачу социализации производства и потребления», - поясняет экономист.

При этом, предел частного капитала, даже если он выражен в обобществленной форме, например, акционерного капитала, преодолевается через зависимость от роста благосостояния каждого и общества в целом.

«Именно прямой рост благосостояния позволяет капиталу расти в невиданных масштабах, при этом он претерпевает изменения, которые не могут характеризовать его уже как капитал. Цель извлечения прибыли из наёмного труда диалектически превращается в свою противоположность — извлечение прибыли из роста благосостояния, а это уже нечто другое, чем капитал…», - отмечает Олег Ряполов.

Таким образом автор указывает на прямую пропорциональность роста экономики от роста благосостояния каждого и общества в целом.

«Новая экономическая модель» на базе изложенной в книге теории, даёт возможность:

1. Динамичного и высокого роста национальной экономики независимо от мировой конъюнктуры.

2. Наивысшую степень концентрации ресурсов и их эффективное применение.

3. Прямую зависимость высоких темпов роста и устойчивости экономики от роста благосостояния конечного потребителя.

4. Неограниченное финансирование под расчет ресурсов без запуска инфляционных процессов.

5. Гарантированное устойчивое развитие капитала любой величины.

«В более отдалённой перспективе, модель позволяет подключить к экономическим процессам, мощность иррационального множества частной инициативы. Таким образом являясь прологом к суперновому этапу экономических отношений», - подчеркивает Олег Ряполов.

По словам автора, механизм научного обоснования и практической реализации подробно описан в его книге.

Эксперты считают, что книга обязательна к прочтению любому человеку для понимания, а также управленцам, которые могут остаться в истории «Августами», если станут использовать сделанное открытие, оно будет актуально уже сегодня и на ближайшие 500 лет.