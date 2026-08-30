Пять лесных пожаров произошло в Казахстане 27 августа

Три лесных пожара зафиксировали в Акмолинской области за сутки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

Пожары зарегистрировали:

Акмолинская область — 3 пожара;

Каркаралинский ГНПП — 1 пожар;

Улытауский ГНПП — 1 пожар.

После обнаружения возгораний на лесных территориях соответствующие службы оперативно приступили к принятию необходимых мер. Очаги были своевременно выявлены в ходе воздушного патрулирования, с помощью специальных систем обнаружения и благодаря ежедневному мониторингу лесной охраны.

— Для локализации возгораний и предотвращения их дальнейшего распространения на места происшествий направлены необходимые специалисты и техника, — сообщает Минэкологии.

В ликвидации пожаров задействованы сотрудники государственной лесной охраны, авиационные подразделения РГКП «Казавиаорманқорғау», воздушные суда и специальная техника.

— Благодаря оперативно принятым мерам удалось не допустить распространения огня в сторону близлежащих населенных пунктов и лесных массивов. В настоящее время специалисты продолжают работы по стабилизации обстановки, полной ликвидации очагов возгорания и обеспечению безопасности, — добавили в Минэкологии.

В ведомстве отметили, что ситуация находится на постоянном контроле.

Ранее сообщалось, что грозовые разряды чаще становятся причиной лесных пожаров в Павлодарской области.