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    Пять лесных пожаров произошло в Казахстане 27 августа

    Три лесных пожара зафиксировали в Акмолинской области за сутки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

    лесной пожар
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов

    Пожары зарегистрировали:

    • Акмолинская область — 3 пожара;
    • Каркаралинский ГНПП — 1 пожар;
    • Улытауский ГНПП — 1 пожар.

    После обнаружения возгораний на лесных территориях соответствующие службы оперативно приступили к принятию необходимых мер. Очаги были своевременно выявлены в ходе воздушного патрулирования, с помощью специальных систем обнаружения и благодаря ежедневному мониторингу лесной охраны.

    — Для локализации возгораний и предотвращения их дальнейшего распространения на места происшествий направлены необходимые специалисты и техника, — сообщает Минэкологии.

    В ликвидации пожаров задействованы сотрудники государственной лесной охраны, авиационные подразделения РГКП «Казавиаорманқорғау», воздушные суда и специальная техника.

    — Благодаря оперативно принятым мерам удалось не допустить распространения огня в сторону близлежащих населенных пунктов и лесных массивов. В настоящее время специалисты продолжают работы по стабилизации обстановки, полной ликвидации очагов возгорания и обеспечению безопасности, — добавили в Минэкологии.

    В ведомстве отметили, что ситуация находится на постоянном контроле.

    Ранее сообщалось, что грозовые разряды чаще становятся причиной лесных пожаров в Павлодарской области.

    Регионы Казахстана Минэкологии и природных ресурсов Лесные пожары
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор