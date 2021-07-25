Казахстанский дзюдоист победил двукратного призера ЧМ на старте Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио (Япония) сегодня продолжаются соревнования по дзюдо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 66 килограммов на татами вышел Ерлан Серикжанов. Соперником казахстанца на старте Олимпиады выступил призер чемпионатов мира 2013 и 2017 годов Орхан Сафаров из Азербайджана. Схватка завершилась в пользу Ерлана — казахстанец взял победное очко в дополнительное время.

Напомним, накануне другой отечественный дзюдоист Елдос Сметов в весовой категории до 60 кг стал обладателем «бронзы» — первой медали Казахстана на Играх в Токио.