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    02:13, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахстанский дзюдоист Кажыбаев завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Душанбе

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    Фото: Оlympic.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дзюдоист Ерасыл Кажыбаев завоевал бронзовую медаль в весе +100 килограммов на турнире Гран-при в Душанбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во второй схватке Ерасыл уступил финалисту чемпионата Азии Темуру Рахимову (Таджикистан), поэтому пробивался к медали через утешительный раунд.

    Казахстанец победил Азамата Чотчаева из Бахрейна и поляка Каспера Щуровски — с помощью вазари.

    Для 28-летнего Кажыбаева эта третья за карьеру медаль на Гран-при — было серебро Марракеша-2019 и бронза Ташкента-2018. На турнирах выше рангом он не брал наград.

    Казахстан вошел в число 27 стран, взявших медали в Душанбе — 13-15 места в командном зачете с ОАЭ и Китаем. Лидером стал Таджикистан — 3+3+1.

    Гран-при — вторая по силе серия турниров после Гранд Слэма (Большой шлем).

    Ранее еще один дзюдоист из Казахстана Сунгат Жубаткан стал бронзовым призером Гран-при в таджикистанском Душанбе.


    Теги:
    Дзюдо Спорт для mail.ru
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