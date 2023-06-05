Казахстанский дзюдоист Кажыбаев завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Душанбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дзюдоист Ерасыл Кажыбаев завоевал бронзовую медаль в весе +100 килограммов на турнире Гран-при в Душанбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во второй схватке Ерасыл уступил финалисту чемпионата Азии Темуру Рахимову (Таджикистан), поэтому пробивался к медали через утешительный раунд.

Казахстанец победил Азамата Чотчаева из Бахрейна и поляка Каспера Щуровски — с помощью вазари.

Для 28-летнего Кажыбаева эта третья за карьеру медаль на Гран-при — было серебро Марракеша-2019 и бронза Ташкента-2018. На турнирах выше рангом он не брал наград.

Казахстан вошел в число 27 стран, взявших медали в Душанбе — 13-15 места в командном зачете с ОАЭ и Китаем. Лидером стал Таджикистан — 3+3+1.

Гран-при — вторая по силе серия турниров после Гранд Слэма (Большой шлем).

Ранее еще один дзюдоист из Казахстана Сунгат Жубаткан стал бронзовым призером Гран-при в таджикистанском Душанбе.