Казахстанский дзюдоист стал призером Гран-при в Душанбе

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Дзюдоист из Казахстана Сунгат Жубаткан стал бронзовым призером Гран-при в таджикистанском Душанбе, передает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Казахстана.

«В столице Таджикистана стартовал турнир Гран-при по дзюдо. В первый день соревнований казахстанский дзюдоист Сунгат Жубаткан завоевал бронзовую медаль. Казахстанец, выступавший в весовой категории до 66 кг, в утешительном финале победил Адриана Ньето Чинарро (Испания) иппоном.

В Гран-при принимают участие 315 спортсменов из 40 стран. Мировой старт продлится до 4 июня», — говорится в сообщении федерации





