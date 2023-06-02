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Казахстанский дзюдоист стал призером Гран-при в Душанбе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Июня 2023, 23:17
Казахстанский дзюдоист стал призером Гран-при в Душанбе Фото: пресс-служба Федерации дзюдо Казахстана

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Дзюдоист из Казахстана Сунгат Жубаткан стал бронзовым призером Гран-при в таджикистанском Душанбе, передает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Казахстана.

«В столице Таджикистана стартовал турнир Гран-при по дзюдо. В первый день соревнований казахстанский дзюдоист Сунгат Жубаткан завоевал бронзовую медаль. Казахстанец, выступавший в весовой категории до 66 кг, в утешительном финале победил Адриана Ньето Чинарро (Испания) иппоном.

В Гран-при принимают участие 315 спортсменов из 40 стран. Мировой старт продлится до 4 июня», — говорится в сообщении федерации



Спорт   Таджикистан   Дзюдо  
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