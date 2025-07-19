Казахстанский дуэт по артистическому плаванию не смог выйти в финал ЧМ

Казахстан в технической программе среди дуэтов представляли Ясмина Туякова и Арина Пушкина.

Они набрали 249.1542 балла и заняли 16-е место, не попав в финал соревнований.

Отметим, что ранее в индивидуальном выступлении Карина Магрупова пробилась в финал.