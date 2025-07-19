РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:23, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанский дуэт по артистическому плаванию не смог выйти в финал ЧМ

    В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. 18 июля завершились соревнования дуэтов в артистическом плавании, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    дуэт по артистическому плаванию
    Фото: НОК РК

    Казахстан в технической программе среди дуэтов представляли Ясмина Туякова и Арина Пушкина.

    Они набрали 249.1542 балла и заняли 16-е место, не попав в финал соревнований.

    Отметим, что ранее в индивидуальном выступлении Карина Магрупова пробилась в финал.

    Теги:
    Спорт Плавание спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают