23:23, 18 Июль 2025 | GMT +5
Казахстанский дуэт по артистическому плаванию не смог выйти в финал ЧМ
В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. 18 июля завершились соревнования дуэтов в артистическом плавании, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Казахстан в технической программе среди дуэтов представляли Ясмина Туякова и Арина Пушкина.
Они набрали 249.1542 балла и заняли 16-е место, не попав в финал соревнований.
Отметим, что ранее в индивидуальном выступлении Карина Магрупова пробилась в финал.