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    14:51, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Карина Магрупова вышла в финал ЧМ по артистическому плаванию

    В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Карина Магрупова вышла в финал ЧМ по артистическому плаванию
    Фото: Дирекция развития спорта РК

    Соревнования по артистическому плаванию стартовали 18 июля. В них Казахстан представила Карина Магрупова.

    В технической индивидуальной программе спортсменка набрала 232.2050 балла и заняла 12-е место, что позволило ей пройти в финал.

    Отметим, что финальное выступление состоится 19 июля.

    Ранее мы рассказывали о 27-летнием параспортсмене из Караганды Акназаре Муталипове, который совершил уникальный заплыв через озеро Балхаш, преодолев 20 километров от берега до берега всего за 13 часов.

    Теги:
    Спорт Плавание спортсмены Казахстана Сингапур
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
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