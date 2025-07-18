14:51, 18 Июль 2025 | GMT +5
Карина Магрупова вышла в финал ЧМ по артистическому плаванию
В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Соревнования по артистическому плаванию стартовали 18 июля. В них Казахстан представила Карина Магрупова.
В технической индивидуальной программе спортсменка набрала 232.2050 балла и заняла 12-е место, что позволило ей пройти в финал.
Отметим, что финальное выступление состоится 19 июля.
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