Карина Магрупова вышла в финал ЧМ по артистическому плаванию

Соревнования по артистическому плаванию стартовали 18 июля. В них Казахстан представила Карина Магрупова.

В технической индивидуальной программе спортсменка набрала 232.2050 балла и заняла 12-е место, что позволило ей пройти в финал.

Отметим, что финальное выступление состоится 19 июля.

Ранее мы рассказывали о 27-летнием параспортсмене из Караганды Акназаре Муталипове, который совершил уникальный заплыв через озеро Балхаш, преодолев 20 километров от берега до берега всего за 13 часов.