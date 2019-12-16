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Казахстанский чемпион WBC и WBO с 15 победами выиграл бой в Алматы
16 Декабря 2019 20:12
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АЛМАТЫ. SPORTS.KZ - КАЗИНФОРМ - Очередным участником вечера профессионального бокса в Алматы стал непобежденный казахстанский боксер Ельшат Ныгметолла (15-0-1, 5 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Его соперником был Крис Альфанте (17-7-1, 9 КО), представляющий Филиппины.
Бой в легчайшем весе по регламенту был рассчитан на восемь раундов. Он прошел всю дистанцию и завершился победой Ныгметоллы единогласным решением судей.
Таким образом, Ельшат одержал 16-ю победу в профессиональной карьере и по-прежнему не знает поражений. Альфанте же в восьмой раз в профи покинул ринг побежденным.
Добавим, что у Ныгметоллы есть чемпионский титул WBA Asia, а также пояс чемпиона Китая по версии WBO в легчайшем весе.
Ключевые слова: Спорт,
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