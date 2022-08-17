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Казахстанский борец Мерей Базарбаев взял «серебро» чемпионата мира
17 Августа 2022 00:42

Казахстанский борец Мерей Базарбаев взял «серебро» чемпионата мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Мерей Базарбаев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по вольной борьбе U-20, который проходит в Софии (Болгария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 57 кг 19-летний казахстанский борец сразился с американцем Йоре Расселом Волком и проиграл ему — 2:3. Таким образом, Волк завоевал «золото», а Базарбаев стал серебряным призером турнира.

Ранее на чемпионате мира в Софии Мерей Базарбаев победил борца из Греции Андреаса Пароцидиса (10:0), индийца Абхишека Дхаку (5:1) и украинца Георгия Казанжи (6:4).

ЧМ-2022 продлится до 21 августа.

Фото: sports.kz

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