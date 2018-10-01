Казахстанский боксер завоевал первый титул на профи-ринге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов завоевал титул NABF Junior в бою с американцем Джамаром Фриманом (15-6-2, 8КО), сообщает СИА «SPORTINFORM».

25-летний Нурсултанов до этого провел на профи-ринге 8 боев, в 7 из которых победил нокаутом. Его оппонентом был представитель Северной Каролины Джамар Фриман, ранее никогда не проигрывавший иностранцам.

Если первый раунд казахстанец провел в разведке, то во втором уже приступил к массированной атаке более опытного американца. Несколько раз Мейирим довольно существенно сотрясал своего соперника, но в третьем раунде он не ринулся добивать соперника, а вновь стал действовать в выжидательной манере. Тем не менее, Фриман явно уступал своему оппоненту. В итоге, бой продлился всю дистанцию.

Решение судей не могло быть другим: Нурсултанов уверенно выиграл каждый из восьми раундов и завоевал вакантный титул единогласным решением судей.

Стоит отметить, что боксерский вечер в Лас-Вегасе был организован промоутерской компанией Golden Boy Promotions.