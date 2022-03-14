Казахстанский боксер выиграл второе «золото» чемпионата Азии

АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Торехан Сабырхан провел финальный бой на чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров в Аммане (Иордания). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале юниорского турнира в весовой категории до 57 килограммов Сабырхан сразился с боксером из Узбекистана Фаррухом Тулагановым. Во втором раунде казахстанец отправил своего соперника в нокдаун, а затем и нокаутировал его.

Таким образом, Торехан Сабырхан завоевал золотую медаль на континентальном первенстве. Добавим, что это его второе «золото» чемпионата Азии среди юниоров. Также любопытно, что Торехан Сабырхан является братом другого казахстанского боксера, Махмуда Сабырхана, которого Youtube-канал «неКАРАтэ» прозвал «Казахским Ломаченко».