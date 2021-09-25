Казахстанский боксер вошел в ТОП-5 лучших проспектов Великобритании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Британская менеджерская компания MTK Global провела опрос болельщиков для определения самых перспективных боксеров их ростера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В число лучших проспектов также вошел представитель Казахстана Турсынбай Кулахмет (4-0, 3 КО), выступающий в первой средней категории — он занял пятое место.

Тройку лидеров составили британцы Шабаз Масуд, Дэннис Маккэнн и Льюи Эдмондсон.

Напомним, что Турсынбай Кулахмет провел свой последний бой 10 июля в Алматы — в нем он техническим нокаутом в десятом раунде победил россиянина Алексея Евченко (19-15-2, 8 КО). Дата его возвращения на ринг пока не называется, однако спортсмен уже приступил к тренировкам в Манчестере.



