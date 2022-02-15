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Казахстанский боксер вошел в ТОП-15 рейтинга WBO после победы нокаутом

15 Февраля 2022 14:31
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Казахстанский боксер вошел в ТОП-15 рейтинга WBO после победы нокаутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала обновленную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Позиции боксеров из Казахстана:

Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы остался на пятой строчке. Тройку лидеров составляют Зак Паркер (Великобритания), Давид Бенавидес (США) и Давид Лемье (Канада). Титул чемпиона мира WBO в этой категории принадлежит мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу.

В среднем дивизионе Жанибек Алимханулы остался вторым, Канат Ислам поднялся с девятого на восьмое место, а Мейирим Нурсултанов вошел в рейтинг под 13-м номером. Напомним, что не так давно Мейирим одержал досрочную победу над россиянином Андреем Сироткиным и завладел вакантным титулом WBO International.

Лидером рейтинга является мексиканец Хайме Мунгия, на третьей строчке — британец Крис Юбэнк-младший. Чемпионский пояс в этой категории принадлежит Деметриусу Андраде из США.

Султан Заурбек, обладающий поясом WBO European, сохранил 14-ю позицию в табеле о рангах второго полулегкого веса. ТОП-3 составляют Арчи Шарп (Великобритания), Мухаммадхуджа Якубов (Таджикистан) и Робсон Консейсао (Бразилия). Чемпион мира — американец Шакур Стивенсон.

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